Как "Шахтер" отпраздновал чемпионство: фото и видео с раздевалки команды

Донецкий "Шахтер" стал чемпионом Украины сезона 2017-18. Сделали это "горняки" за тур до окончания чемпионата. Победу начали праздновать еще в поле, а затем продолжили в раздевалке.

"Шахтер" победил "Верес" и оформил чемпионство, которое стало для команды 11-е в истории. До этого команда завоевала Кубок Украины.

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Праздновали игроки и поливались шапманським и водой и во время послематчевой пресс-конференции.

За тур до окончания чемпионата "Шахтер" опережает "Динамо" на 5 очков. В последнем туре обе команды сыграют между собой в Киеве на НСК "Олимпийский" в субботу, 19 мая. Начало матча в 19:30 часов.

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Фото: ФК "Шахтар"