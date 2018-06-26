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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как сидячий образ жизни влияет на женское здоровье: объяснения ученых

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Сидячий образ жизни опасен для женщин
Сидячий образ жизни опасен для женщин / Фото из открытых источников

Женщины, которые много времени в течение суток проводят сидя, рискуют получить значительное ослабление иммунной системы и серьезные проблемы со здоровьем в целом.

Об этом говорится в результатах научного исследования, руководителем которого был доктор Пол Гардинер из австралийского Университета Квинсленда, передает Medicalxpress.

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Суть эксперимента, в котором приняли участие пять тысяч женщин из Австралии, определить как долго и часто сидит среднестатистическая женщина на протяжении дня.

В результате исследования специалисты выяснили, что участницы, которые сидят около 10 часов в день, больше подвержены риску развития опасных заболеваний. По их словам, длительный сидячий образ жизни значительно ослабляет иммунитет, продлевая период восстановления после инфекционных заболеваний.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что оптимальный для здоровья вариант, это когда женщины сидят пять с половиной часов в день. Поэтому, ученые призывают представительниц слабого пола меньше сидеть и чаще заниматься спортом.

via GIPHY

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Теги: Здоровье Лечение Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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