Как снизить уровень глюкозы в крови с помощью еды

Замена крахмалосодержащих гарниров, в частности, картофель и рис, чечевицей поможет снизить на 20% "засахаренные" крови.

Об этом заявили канадские ученые из Департамента здравоохранения и науки о питании и Департамента сельского хозяйства и агропромышленности Канады Эллисон Дункан и Дэн Рамдат, передает "Страна здоровья".

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С их слов, люди должны заменить употребление картофеля и риса на бобовые, поскольку в большом количестве крахмалосодержащие гарниры способствуют развитию толерантности к инсулину, с чем связано повышенное содержание глюкозы в крови.

Все это является предпосылками к развитию метаболического синдрома, ожирения и диабета.

Ученые рекомендуют на гарнир потреблять бобовые, в частности, чечевицу. Замена половины порции риса чечевицей позволяет снизить уровень глюкозы в крови на 20%, замена картофеля – на 30%.

Бобовые могут уменьшать хронические заболевания, связанные с неправильным уровнем глюкозы,

– подытожили ученые.

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