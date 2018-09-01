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Как сохранить острое зрение до старости

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Как сохранить острое зрение до старости
Как сохранить острое зрение до старости / unsplash.com

Со стремительным развитием технологий условия жизни отнюдь не способствуют сохранению хорошего зрения. И об этом мы начинаем думать, когда уже становится достаточно поздно.

Чтобы этого не произошло, и зрение не подводило даже в старости, следует придерживаться нескольких простых правил, передает Lifehacker.

Проблемы со зрением имеют почти все люди, которые целыми днями работают перед монитором.

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1. Это называется компьютерный зрительный синдром – когда через пару часов непрерывной работы за монитором глаза устают, появляются жжение и покраснение, а изображение на экране расплывается.

Хотя бы раз в 45-60 минут необходимо отвлекаться от работы и делать медленную и плавную гимнастику: по очереди задерживайте взгляд на кончике носа, а затем фокусируйтесь на дальние предметы, вращайте глазами вправо и влево, поочередно переводите взгляд направо, налево, вверх и вниз.

via GIPHY

Чтобы не пугать своими действиями коллег, можете просто рассматривать пейзаж несколько минут в окне.

2. Синий свет от мониторов и гаджетов может наносить вред клеткам сетчатки. Поэтому постарайтесь сократить время пребывания перед экраном.

Добавьте в рацион продукты, богатые пигментами лютеином и зеаксантином, способными защищать сетчатку глаза от воздействия синего света. Они содержатся в шпинате, сладком перце, петрушке, фисташках, кабачках и зеленом горошке.

В общем, посещать офтальмолога взрослым стоит раз в год, детям – один раз в период от 3 до 12 месяцев, затем – каждые два года, а после 7 лет – также ежегодно.

via GIPHY

Когда необходимо идти к врачу:

- туман в поле зрения;
- резкое снижение остроты зрения;
- двоение в глазах;
- зрительные искажения окружающих предметов;
- появление плавающих помутнений;
- радужные круги, ореолы вокруг источников света;
- боль в глазах;
- покраснение глаз;
- сухость, ощущение инородного тела под веками;
- частые выделения из глаз;
- повышенная зрительная утомляемость;
- дискомфорт от яркого света;
- головные боли, неприятные ощущения во время ношения очков;
- любые травмы органов зрения.

Если у вас наблюдается один из вышеперечисленных симптомов, не откладывайте и немедленно пойдите к врачу. Своевременная диагностика поможет выявить болезнь, пока дело не зашло слишком далеко.

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Профилактика заболеваний Лечение Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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