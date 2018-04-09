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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ САНКЦИИ

Как спасать организм от переедания на праздники: простые советы

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Как не переесть на праздники?
Как не переесть на праздники? / unsplash.com

Удержаться от переедания на праздники – трудно, а особенно такая задача усложняется в гостях у родителей и бабушек.

Диетолог Тиана Фиалкова на своей странице в Facebook напомнила простые советы.

Пейте воды больше, чем обычно, до 3-4 литров. Праздничная еда более соленая, в ней больше белка, жира, сахара, поэтому и воды нужно организму больше.

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Много двигайтесь – это поможет пищеварительному тракту активнее работать, а пища в кишечнике не будет залеживаться дольше, чем нужно.

Щедро поливайте всю белковую и овощную пищу лимонным соком или закусывайте лимоном после и в процессе еды.

Употребляйте сорбенты! Подойдут энтеросгель, уголь, полисорб, мукофальк, белая пищевая глина. Их можно принимать несколько раз в день и при необходимости до/после приема пищи.

Принимайте креон. Этот ферментный препарат нужен любителям сложных сочетаний: спиртное+жирные животные продукты, кондитерские изделия. Его следует употреблять во время еды.

Пейте тепло-горячие напитки до застолья за 30-20 минут. Для этого подойдут, например, ромашковый и мятный чай. Это нужно, чтобы заранее подготовить пищеварительный тракт к сложной пище и не вызвать спазмы в желчно-выделительной системе.

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Начинайте прием пищи с салата, вместе с овощами плотная пища быстрее будет проходить по отделам желудочно-кишечного тракта. Также уменьшится риск переесть плотной пищи, так как с салатом вы жуете дольше, растягивает время трапезы, и центр насыщения имеет шанс сработать вовремя.

Ешьте сладкие и мучные изделия отдельно от белковых.

Теги: LifeStyle Пасха Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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