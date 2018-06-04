Как спастись от аллергии на тополиный пух

Тополиный пух, который для многих аллергиков является главной проблемой лета, на самом деле безвреден и возможных страданий можно избежать.

Пух тополя может переносить пыльцу и споры других растений, которые и вызывают аллергическую реакцию, передает "Обозреватель".

Аллергия проявляется в виде насморка, покраснение глаз, кашля и дерматита. Поэтому тем, у кого есть аллергию, стоит сделать аллергологическое тестирование, чтобы выяснить, на пыльцу каких именно растений есть реакция организма.

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И чтобы тополиный пух не вызывал аллергию – его необходимо поливать водой, сметать в кучу и утилизировать. К слову, тополи рубить нельзя, ведь эти деревья играют очень важную роль в очистке воздуха.

К слову, в Пекине прибегли к более радикальным методам – ​​с помощью специальных инъекций изменили пол деревьев с "женского" на "мужской".