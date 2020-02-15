"Слуга народа" запустит процесс открытого отбора кандидатов на местные выборы: что известно

"Слуга народа" запустит процесс открытого отбора кандидатов на местные выборы 2020 года. Кроме того, партия больше средств будет направлять на образование.

Председатель партии Александр Корниенко во время брифинга рассказал, что каждый человек будет иметь возможность стать кандидатом областного, городского совета или совета ОТО.

Кстати: Корниенко рассказал об ошибках при наборе людей в "Слугу народа"

Для этого потребуется:

подать пакет документов;

зарегистрироваться на сайте;

пройти отбор.

Кроме того, партия введет еще одно "ноу-хау" относительно обучения. Значительную часть государственного финансирования "Слуга народа" будет направлять на образование. В частности, подготовительное обучение для кандидатов всех уровней.

Корниенко пояснил, что партия хочет, чтобы в местные советы пришли более образованные депутаты с четким пониманием того, какие изменения произошли после реформы децентрализации.

Чтобы они сразу начали работать на благо своей страны,

– сказал политик.

Как "Слуга народа" будет отбирать кандидатов на местные выборы?Для кандидатов от политсилы на местных выборах планируют провести онлайн-обучение как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей. Это обучение будут проходить по таким темам, как местное самоуправление, местная власть и права депутата. Будет и оффайн-обучение для отобранных кандидатов. В результате депутаты будут более подготовленными.

Справка. Местные выборы в Украине запланированы на октябрь 2020 года. Украинцы будут выбирать депутатов областных, городских, сельских и поселковых советов. Местные выборы невозможно будет провести в оккупированном Крыму. Но есть вероятность, что их удастся провести на оккупированном на Донбассе сегодня – на это надеется президент Владимир Зеленский.