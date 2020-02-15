17:05
15 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Месть Путину от Лукашенко. Московский квартирный вопрос Елизаветы II
      Вєсті Кремля
      22:01, 14 февраля
      Вести.UA: "Незабываемый" отдых Зеленского в Омане. Секс-ревизор Тищенко
      Вєсті.UA
      19:26, 14 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      "Слуга народа" запустит процесс открытого отбора кандидатов на местные выборы: что известно

      0 Читати новину українською
      Корнієнко розповів про процес відкритого відбору кандидатів на місцеві вибори / facebook.com/sluganarodu.official

      "Слуга народа" запустит процесс открытого отбора кандидатов на местные выборы 2020 года. Кроме того, партия больше средств будет направлять на образование.

      Председатель партии Александр Корниенко во время брифинга рассказал, что каждый человек будет иметь возможность стать кандидатом областного, городского совета или совета ОТО.

      Кстати: Корниенко рассказал об ошибках при наборе людей в "Слугу народа"

      Для этого потребуется:

      • подать пакет документов;
      • зарегистрироваться на сайте;
      • пройти отбор.

      Кроме того, партия введет еще одно "ноу-хау" относительно обучения. Значительную часть государственного финансирования "Слуга народа" будет направлять на образование. В частности, подготовительное обучение для кандидатов всех уровней.

      Корниенко пояснил, что партия хочет, чтобы в местные советы пришли более образованные депутаты с четким пониманием того, какие изменения произошли после реформы децентрализации.

      Чтобы они сразу начали работать на благо своей страны,
      – сказал политик.

      Как "Слуга народа" будет отбирать кандидатов на местные выборы?Для кандидатов от политсилы на местных выборах планируют провести онлайн-обучение как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей. Это обучение будут проходить по таким темам, как местное самоуправление, местная власть и права депутата. Будет и оффайн-обучение для отобранных кандидатов. В результате депутаты будут более подготовленными.

      Справка. Местные выборы в Украине запланированы на октябрь 2020 года. Украинцы будут выбирать депутатов областных, городских, сельских и поселковых советов. Местные выборы невозможно будет провести в оккупированном Крыму. Но есть вероятность, что их удастся провести на оккупированном на Донбассе сегодня – на это надеется президент Владимир Зеленский.

      Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
      сегодня
      2346
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Образование Местные выборы 2020 Александр Корниенко Слуга народа Новости Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Хорошковский завладел участками леса на Каневщине: суд вернул их государству
      Ірина Шиба 12
      сегодня , 16:00 Как ЕС поддерживает музыкальный сектор: вдохновляющие проекты и возможности для украинцев
      Альона Дмуховська 30
      сегодня , 12:00 Карти, гроші та АКа: правила перебування в київському "Динамо"
      128
      сегодня , 08:40 Почему формула Штайнмайера – это больше чем государственная измена
      Юрій Шуліпа 449
      сегодня , 08:02 Почему российская гречка вытесняет украинскую: как распознать отечественную крупу
      Ірина Поліщук 1094
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук