Как стать долгожителем: практические советы

С развитием науки и медицины прожить долгую жизнь становится все проще. Стоит не забывать о своем здоровье и быть физически активным

Ученые медицинского центра при Университете Маастрихта в Нидерландах выяснили, что 60 минут физической активности в день повышают шансы мужчин и женщин достичь преклонного возраста, говорится в статье Kurier.

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При этом к физической активности относятся не только классические упражнения, но и прогулки с собакой, поездки на работу на велосипеде и работа в саду.

Всего ученые исследовали данные 120 тысяч человек начиная с 1986 года. Тогда 4160 женщин и 3650 мужчин были в возрасте 68-70 лет. Ученые собрали данные о том, сколько времени в день люди занимаются физической активностью, и другие показатели.



Физическая активность может продлить продолжительность вашей жизни

Оказалось, что женщины, которые ежедневно занимались физической активностью в течение 30-60 минут, шанс дожить до 90 лет был на 21% выше, чем у женщин, которые были активны 30 минут в день и меньше. А мужчины, которые ежедневно занимались физической активностью по 90 минут, шанс достигнуть 90-летнего возраста увеличивался на 39% в сравнении с теми, кто был активен менее получаса в день.

Однако в исследовании не были учтены другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, например курение или употребление алкоголя.

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