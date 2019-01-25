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      Как стать долгожителем: практические советы

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      Как прожить долгую жизнь
      Как прожить долгую жизнь / pixabay.com

      С развитием науки и медицины прожить долгую жизнь становится все проще. Стоит не забывать о своем здоровье и быть физически активным

      Ученые медицинского центра при Университете Маастрихта в Нидерландах выяснили, что 60 минут физической активности в день повышают шансы мужчин и женщин достичь преклонного возраста, говорится в статье Kurier.

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      При этом к физической активности относятся не только классические упражнения, но и прогулки с собакой, поездки на работу на велосипеде и работа в саду.

      Всего ученые исследовали данные 120 тысяч человек начиная с 1986 года. Тогда 4160 женщин и 3650 мужчин были в возрасте 68-70 лет. Ученые собрали данные о том, сколько времени в день люди занимаются физической активностью, и другие показатели.

      Старість
      Физическая активность может продлить продолжительность вашей жизни

      Оказалось, что женщины, которые ежедневно занимались физической активностью в течение 30-60 минут, шанс дожить до 90 лет был на 21% выше, чем у женщин, которые были активны 30 минут в день и меньше. А мужчины, которые ежедневно занимались физической активностью по 90 минут, шанс достигнуть 90-летнего возраста увеличивался на 39% в сравнении с теми, кто был активен менее получаса в день.

      Однако в исследовании не были учтены другие факторы, влияющие на продолжительность жизни, например курение или употребление алкоголя.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Долголетия
      Источник: 24 Канал
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