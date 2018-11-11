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      Как стильно носить одежду серого цвета: образ Мелании Трамп в Париже

      31 Читати новину українською
      Мелания Трамп
      Мелания Трамп / GettyImages

      Президент США Дональд Трамп с женой Меланией продолжают находиться во Франции. Чета прилетела в Париж, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой мировой войны.

      Об этом пишет британское издание Express.

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      Для выхода в Париже Мелания Трамп в очередной раз продемонстрировала стильный наряд. На торжественную церемонию первая леди США надела длинное серое пальто в сочетании с платьем светлого оттенка. Свой образ она дополнила черными туфлями-лодочками на высоких каблуках и традиционной для Мелании укладкой.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Dailynews (@persiandailynews1)

      Компанию Мелании составила первая леди Франции Бриджит Макрон. Жена Эммануэля Макрона продемонстрировала более яркий наряд, в котором выглядела также сдержанно и элегантно.

      Для выхода Бриджит примерила пиджак зеленого оттенка, белую рубашку и черные штаны.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Melania Trump (@elegant_melania)

       

      Теги: Новости Франции LifeStyle Меланья Трамп
      Источник: 24 Канал
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