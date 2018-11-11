Как стильно носить одежду серого цвета: образ Мелании Трамп в Париже

Президент США Дональд Трамп с женой Меланией продолжают находиться во Франции. Чета прилетела в Париж, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 100-летию Первой мировой войны.

Об этом пишет британское издание Express.

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Для выхода в Париже Мелания Трамп в очередной раз продемонстрировала стильный наряд. На торжественную церемонию первая леди США надела длинное серое пальто в сочетании с платьем светлого оттенка. Свой образ она дополнила черными туфлями-лодочками на высоких каблуках и традиционной для Мелании укладкой.

Компанию Мелании составила первая леди Франции Бриджит Макрон. Жена Эммануэля Макрона продемонстрировала более яркий наряд, в котором выглядела также сдержанно и элегантно.

Для выхода Бриджит примерила пиджак зеленого оттенка, белую рубашку и черные штаны.