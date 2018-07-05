Как стильно одеваться мужчинам: топ-3 главных тренда
Самые важные и самые главные "тренды" вне сезона, которые выбирают стильные мужчины, это расслабленность и гармоничное сочетание вещей классического кроя с базовыми предметами гардероба и модными аксессуарами.
Это превращает классический костюм делового дресс-кода в удобный и интересный повседневный гардероб. Об этом пишет "НВ".
Читайте также: Какие обследования нужно пройти мужчинам перед рождением ребенка
Костюмы ярких цветов
Рекомендуем обратить внимание на яркий цвет, который уверенно держит свои позиции: от насыщенных оттенков розового и голубого до более сдержанных оттенков красного, зеленого и коричневого: бургунди, хаки и шоколадного.
Костюмы в полоску
При выборе ткани в полоску выбирайте мелкую полоску, если вы обладатель стройной фигуры, и большую, если наоборот;
Отмечается, что чем шире полоска, тем более неформально будет выглядеть костюм.
Как предполагает источник, по популярности полоска обойдет в следующем сезоне даже клетку.
Светлые пиджаки
Светлый пиджак – однозначный тренд лета. Палитра оттенков – от белоснежно-белого и молочного до светло-бежевого.
Рекомендуется сочетание светлого пиджака с брюками контрастного цвета и выразительными аксессуарами.