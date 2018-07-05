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Телеканал новостей 24 Новости Стиль и мода

Как стильно одеваться мужчинам: топ-3 главных тренда

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Как стильно одеваться мужчинам
Как стильно одеваться мужчинам / Instagram

Самые важные и самые главные "тренды" вне сезона, которые выбирают стильные мужчины, это расслабленность и гармоничное сочетание вещей классического кроя с базовыми предметами гардероба и модными аксессуарами.

Это превращает классический костюм делового дресс-кода в удобный и интересный повседневный гардероб. Об этом пишет "НВ".

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Костюмы ярких цветов

Рекомендуем обратить внимание на яркий цвет, который уверенно держит свои позиции: от насыщенных оттенков розового и голубого до более сдержанных оттенков красного, зеленого и коричневого: бургунди, хаки и шоколадного.

Костюмы в полоску

При выборе ткани в полоску выбирайте мелкую полоску, если вы обладатель стройной фигуры, и большую, если наоборот;

Отмечается, что чем шире полоска, тем более неформально будет выглядеть костюм.

Как предполагает источник, по популярности полоска обойдет в следующем сезоне даже клетку.

Светлые пиджаки

Светлый пиджак – однозначный тренд лета. Палитра оттенков – от белоснежно-белого и молочного до светло-бежевого.

Рекомендуется сочетание светлого пиджака с брюками контрастного цвета и выразительными аксессуарами.

 

Теги: LifeStyle Советы Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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