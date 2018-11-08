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      Как уберечь себя от развития варикоза в холодное время года

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      Как уберечь себя от развития варикоза в холодное время года
      Как уберечь себя от развития варикоза в холодное время года / dombrenton.com

      В холодное время года увеличивается риск развития сосудистых заболеваний. Низкие температуры могут ускорить их развитие.

      Об этом пишет врач Виктория Савицкая, информирует ГолосUA.

      Читайте также: Почему отекают ноги: основные причины

      Для того, чтобы избежать обострения сосудистых проблем в холодное время, нужно улучшить циркуляцию крови.

      Врач рекомендует для снятия усталости, ощущения тяжести и отечности, необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями. При отсутствии возможности посещать тренажерный зал или бассейн, нужно ежедневно делать зарядку, гулять быстрым темпом в течение 30 минут. Именно ходьба тонизирует и укрепляет сосуды.

      via GIPHY

      Если ноги часто отекают, необходимо проконсультироваться о целесообразности компрессионного трикотажа.

       
      Варикоз – признаки:
      узловатые расширения подкожных вен
      боль
      тяжесть в ногах;
      отеки стопы и голени
      усталость в ногах.

      Не менее важным в профилактике варикоза является рацион. В нем должны присутствовать витамин D, витамин Е, витамин С.

      Витамин D способен укреплять кости и улучшать состояние мышц. Помогает выдержать нагрузки, хорошо влияет на здоровье сосудов. Содержится в печени трески, скумбрии, сыре и твороге.

      Хорошо влияет на свертываемость крови витамин Е, тем самым препятствует образованию тромбов. Он содержится в растительных маслах, шпинате.

      Витамин С снижает свертываемость крови и не допускает к опасному сгущения. Этот витамин улучшает состояние стенок сосудов. Витамин С есть в киви, квашеной капусте, шиповнике.

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      Теги: Здоровая жизнь Лечение Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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