Как уберечь себя от развития варикоза в холодное время года
В холодное время года увеличивается риск развития сосудистых заболеваний. Низкие температуры могут ускорить их развитие.
Об этом пишет врач Виктория Савицкая, информирует ГолосUA.
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Для того, чтобы избежать обострения сосудистых проблем в холодное время, нужно улучшить циркуляцию крови.
Врач рекомендует для снятия усталости, ощущения тяжести и отечности, необходимо регулярно заниматься физическими упражнениями. При отсутствии возможности посещать тренажерный зал или бассейн, нужно ежедневно делать зарядку, гулять быстрым темпом в течение 30 минут. Именно ходьба тонизирует и укрепляет сосуды.
Если ноги часто отекают, необходимо проконсультироваться о целесообразности компрессионного трикотажа.
боль
тяжесть в ногах;
отеки стопы и голени
усталость в ногах.
Не менее важным в профилактике варикоза является рацион. В нем должны присутствовать витамин D, витамин Е, витамин С.
Витамин D способен укреплять кости и улучшать состояние мышц. Помогает выдержать нагрузки, хорошо влияет на здоровье сосудов. Содержится в печени трески, скумбрии, сыре и твороге.
Хорошо влияет на свертываемость крови витамин Е, тем самым препятствует образованию тромбов. Он содержится в растительных маслах, шпинате.
Витамин С снижает свертываемость крови и не допускает к опасному сгущения. Этот витамин улучшает состояние стенок сосудов. Витамин С есть в киви, квашеной капусте, шиповнике.
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