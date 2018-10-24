Как убрать зубной налет дома: полезный лайфхак

По словам медиков, убрать налет в домашних условиях поможет кунжут, который еще и имеет положительный эффект на здоровье зубов.

Употребляя в день всего 10-20 грамм кунжута (0,5-1 чайная ложка), вы прекрасно очистите зубы и укрепите костную ткань зубов и эмаль, пишет Royal forest.

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Сырое белое кунжутное семя оказывает мягкий очищающий эффект и хорошо удаляет зубной налет. Его следует тщательно прожевывать, а то, что осталось, растереть по зубам – это придаст полировальный эффект, очистит зубы и обогатит эмаль кальцием.



Кунжут обогатит организм кальцием

Кроме того, столовая ложка семян кунжута покрывает суточную потребность кальция при его недостатке, в частности, в период усиленного роста костей у детей. К слову, 100 грамм семян содержит 572 калории.

После 40 лет в организме из-за гормональных изменений кальций очень вымывается из организма, что приводит к остеопорозу. Поэтому семена кунжута будет очень актуальными в этот период. А еще они полезны беременным и кормящим мамам.

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