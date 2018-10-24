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      Как убрать зубной налет дома: полезный лайфхак

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      Как убрать зубной налет
      Как убрать зубной налет / kam-pod.gov.ua

      По словам медиков, убрать налет в домашних условиях поможет кунжут, который еще и имеет положительный эффект на здоровье зубов.

      Употребляя в день всего 10-20 грамм кунжута (0,5-1 чайная ложка), вы прекрасно очистите зубы и укрепите костную ткань зубов и эмаль, пишет Royal forest.

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      Сырое белое кунжутное семя оказывает мягкий очищающий эффект и хорошо удаляет зубной налет. Его следует тщательно прожевывать, а то, что осталось, растереть по зубам – это придаст полировальный эффект, очистит зубы и обогатит эмаль кальцием.

      Кунжут корисний для зубів
      Кунжут обогатит организм кальцием

      Кроме того, столовая ложка семян кунжута покрывает суточную потребность кальция при его недостатке, в частности, в период усиленного роста костей у детей. К слову, 100 грамм семян содержит 572 калории.

      После 40 лет в организме из-за гормональных изменений кальций очень вымывается из организма, что приводит к остеопорозу. Поэтому семена кунжута будет очень актуальными в этот период. А еще они полезны беременным и кормящим мамам.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Гигиена Советы Здоровое питание Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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