Как украинские звезды празднуют День вышиванки: красноречивые фото
День вышиванки в Украине в этом году празднуют 17 мая. Школьники, студенты и работники самых разных компаний хвастаются на улицах городов и сел своими роскошными вышиванками. Поздравить поклонников с праздником не забыли и украинские звезды.
Поздравлять своих поклонников с праздником вышиванки уже стало хорошей традицией в социальных сетях. Известные телеведущие, певцы и актеры украинского шоу-бизнеса наперегонки делятся яркими фотографиями, на которых позируют в стильных вышитых блузах, рубашках и платьях.
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Сайт "24" собрал фотографии самых красивых вышиванок, которые сегодня примерили украинские знаменитости.
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