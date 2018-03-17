Как украинские звезды выглядели в детстве: милые фото

Украинские актеры и ведущие, музыканты и певицы – их лица сейчас знакомы всем. Однако в детстве они были обычными детьми, которые бесчинствовали, пачкались и надевали самые неожиданные костюмы.

Звезды часто любят кичиться своими фотографиями из семейных архивов, демонстрируя поклонникам, что они обычные люди, которые тоже имели неудачные прически и не идеальны улыбки. Портал "Украинцы сегодня" подобрал снимки украинских знаменитостей в детском возрасте. Читайте также: С взъерошенными волосами и макияжем: как выглядят знаменитости утром Светлана Лобода Тина Кароль Святослав Вакарчук Ольга Фреймут Monatik Сергей Притула Джамала Даша Астафьева Иван Дорн Вера Брежнева Анна Седокова