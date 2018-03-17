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Как украинские звезды выглядели в детстве: милые фото

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Украинские знаменитости в детстве
Украинские знаменитости в детстве / Фото из соцсетей

Украинские актеры и ведущие, музыканты и певицы – их лица сейчас знакомы всем. Однако в детстве они были обычными детьми, которые бесчинствовали, пачкались и надевали самые неожиданные костюмы.

Звезды часто любят кичиться своими фотографиями из семейных архивов, демонстрируя поклонникам, что они обычные люди, которые тоже имели неудачные прически и не идеальны улыбки. Портал "Украинцы сегодня" подобрал снимки украинских знаменитостей в детском возрасте.

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Светлана Лобода

Тина Кароль

Святослав Вакарчук

Ольга Фреймут

Monatik

Сергей Притула

Джамала

Даша Астафьева

Иван Дорн

Вера Брежнева

Анна Седокова

Теги: Музыка LifeStyle
Источник: 24 Канал
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