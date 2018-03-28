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Как украинский боксер "уничтожил" американца: видео победного боя

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Сергей Богачук выиграл бой у Люсиуса Джонсона
Сергей Богачук выиграл бой у Люсиуса Джонсона / dt.ua

Украинский боксер в полусреднем весе Сергей Богачук одержал седьмую подряд победу на профессиональном ринге, выиграв бой у американца Люсиуса Джонсона.

В Голливуде в рамках вечера бокса победил американца Люсиуса Джонсона, завершив бой в третьем раунде нокаутом.

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22-летний уроженец Винницы уверенно вел весь бой, имея подавляющее преимущество над американцем, а в третьем раунде рефери был вынужден остановить поединок – Сергей Богачук нокаутировал соперника.

Добавим, для украинца это седьмая подряд победа на профессиональном ринге, которую он оформил досрочно.

Сергей Богачук – Люсиус Джонсон – видео боя

Теги: Новости Украины Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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