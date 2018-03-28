Как украинский боксер "уничтожил" американца: видео победного боя
Украинский боксер в полусреднем весе Сергей Богачук одержал седьмую подряд победу на профессиональном ринге, выиграв бой у американца Люсиуса Джонсона.
В Голливуде в рамках вечера бокса победил американца Люсиуса Джонсона, завершив бой в третьем раунде нокаутом.
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22-летний уроженец Винницы уверенно вел весь бой, имея подавляющее преимущество над американцем, а в третьем раунде рефери был вынужден остановить поединок – Сергей Богачук нокаутировал соперника.
Добавим, для украинца это седьмая подряд победа на профессиональном ринге, которую он оформил досрочно.
Сергей Богачук – Люсиус Джонсон – видео боя
Источник: 24 Канал
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