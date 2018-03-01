Как укрепить иммунитет в период межсезонья: полезные советы

С приходом весны многие украинцы жалуются на состояние здоровья, поэтому десятки людей просиживают часами в очереди к врачу. Однако сезонные заболевания можно опередить, если вовремя укрепить иммунитет, уверены врачи.

Во Всемирный день иммунитета, который ежегодно отмечается 1 марта, редакция 24 Канала подобрала эффективные способы укрепления здоровья и защиты организма от вирусов.

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Если спросить человека о методах, которые помогают поднять иммунитет, то первое, что приходит в голову – это употребление витаминов. Конечно, препараты помогают насытить организм необходимыми веществами, однако есть и другие способы укрепления здоровья, которыми следует пользоваться каждый день. А это, как утверждает доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Шупика Федор Лапий, здоровое питание, сон и физическая активность.

Когда в организм попадает любой вирус или бактерия, иммунитет учится с ним бороться, потом запоминает его и в следующий раз уже имеет эффективную стратегию для преодоления. Сон, здоровое питание и физическая активность – это то, чем мы можем реально помочь организму,

– уверяет Федор Лапий.

Сбалансированное питание

Укрепление иммунитета: здоровое сбалансированное питание

Первым шагом к укреплений иммунитета является налаживание правильного питания. Когда организм человека получает все питательные вещества из продуктов, он себя не только держит в отличной форме, но и закаляется для борьбы с вирусами.

По народным представлениям, ежедневное употребление чеснока и лука может спасти иммунитет в межсезонье. Однако врачи-иммунологи уверяют, что такие методы помогают уже при самом заболевании, поскольку чеснок действует на организм как естественный антибиотик. Но на иммунитет он существенно не влияет.

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Медик советует: в рационе каждого украинца должны быть овощи, фрукты, злаки, молочные продукты и мясо. Именно эти продукты содержат вещества, которые крайне необходимы человеку каждый день. Также важную роль играет водный баланс организма.

Воды желательно пить побольше, но насильно этого делать не надо. Желательно сократить употребление сахара, соли, алкоголя и трансжиров,

– пояснил Федор Лапий.

Здоровое питание: что нужно есть каждый день – смотрите видео

Для укрепления иммунитета также советуют увеличить количество цитрусовых, потреблять грецкие орехи (не более, чем помещается на ладони), изюм или виноград, сок рябины. Эти продукты действуют на организм как иммуностимуляторы. Кроме этого, такое же свойство имеет мед.

Здоровый сон

Укрепление иммунитета: действенные советы

Кроме сбалансированного питания, важную роль играет отдых. Каждый человек должен спать не менее 7 – 8 часов. Желательно иметь определенный график – засыпать и просыпаться в той же время. В таком случае организм будет работать как часы, а иммунитет не будет давать слабину.

Известный врач Евгений Комаровский также советует перед сном проветривать комнату и увлажнять помещение.

Не стоит перегреваться и загромождать комнату разными накопителями пыли. Температура и влажность в помещении должны быть оптимальными, прохладными и не жаркими,

– утверждает Евгений Комаровский в видеоуроках.

Физическая нагрузка

Не зря говорится: "Движение – это жизнь". Именно физическая активность в течение дня помогает укрепить иммунитет. При этом, чем больше человек двигается – тем лучше для здоровья.

По словам Федора Лапия, неважно, каким именно спортом занимается человек: он бегает, или ездит на велосипеде, или просто много ходит – активный образ жизни положительно влияет на иммунитет. Активную нагрузку очень полезно давать после пробуждения – делать утреннюю разминку или бегать.

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Интересно, что даже заболевания могут принести пользу организму, ведь у человека вырабатываются защитные механизмы, способные в дальнейшем преодолеть такую ​​же угрозу.

Иммунитету необходимы нагрузки. Так же, как мышцы тренируются от физических нагрузок, иммунитет тренируется от контактов с микроорганизмами,

– утверждает Федор Лапий.

Несмотря на эти советы врач-иммунолог предостерегает: все нужно делать в меру. Ведь чрезмерное потребление, хотя и полезных продуктов, которые должны укрепить иммунитет, может навредить. В частности, привести к аллергической реакции. Поэтому к укреплению иммунитета следует подходить взвешенно.