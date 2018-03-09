Как улучшить качество секса: ответ психолога

Качество сексуальной жизни зависит от продолжительности сна, говорит профессор психологии из американского Университета Флориды Лори Минц.

Результаты ее исследования опубликованы на​ The Conversation.

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По словам эксперта, каждый третий взрослый американец недосыпает. При этом 31 процент мужчин и 45 процентов женщин не удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Минц убеждена, что эти показатели взаимосвязаны. И дело не только в том, что люди спят и занимаются сексом в одном месте – в спальне. Но еще и потому, что плохой секс и брак имеют одну причину – стресс.

Психолог считает, у людей возникает "замкнутый круг": плохой секс приводит к недосыпанию, которое, в свою очередь, снижает сексуальное желание. Зато хороший секс способствует хорошему сну.

Исследования показали, что у женщин только один дополнительный час сна приводил к тому, что в 14 процентов на следующий день был хороший секс.