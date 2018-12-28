Как уменьшить симптомы депрессии на 48%

Уменьшить риск депрессии почти вдвое – утверждают ученые психологи из Университетского колледжа Лондона – можно с помощью культуры.

Результаты исследования, которое длилось в течение 10 лет, опубликовали в журнале British Journal of Psychiatry.

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Ученые проанализировали данные двух тысяч жителей Великобритании старше 50 лет.

Они обнаружили, что умеренно "культурная жизнь", то есть посещение выставок, кинотеатров, музеев и других культурных заведений, уменьшает симптомы депрессии на 32%. А вот, если это делать хотя бы раз в месяц, то это поможет уменьшить проявления заболевания аж на 48%.

Депрессия – симптомы • угнетенность;

• потеря интереса;

• невозможность испытывать радость;

• уменьшение жизненной энергии, пассивность;

• тревога;

• сонливость или бессонница;

• низкая концентрация;

• потеря аппетита;

• низкая самооценка;

• чувство вины или отчаяния;

• мысли о самоубийстве.

Психологи видят причины такого положительного эффекта во встречах с друзьями, появлении новых социальных связей, ярких позитивных переживаниях, снижении чувства изоляции и одиночества.

Чтобы уменьшить симптомы депрессии на 48%, часто посещайте кинотеатры, музеи

Все это может снизить уровень кортизола – гормона, который связан с хроническими воспалительными процессами, который чрезмерно высок у людей, страдающих депрессией.

Посещение культурных мероприятий прямо ведет к выработке гормона дофамина, который улучшает положительные эмоции.

Исследователь Дейзи Франкурте отметила, что регулярное посещение культурных событий – это как рекомендации употреблять не менее 5 порций фруктов и овощей в день, чтобы поддержать здоровье человека.

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