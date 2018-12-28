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      Как уменьшить симптомы депрессии на 48%

      77 Читати новину українською
      Как уменьшить симптомы депрессии на 48%
      Как уменьшить симптомы депрессии на 48% / Фото из открытых источников

      Уменьшить риск депрессии почти вдвое – утверждают ученые психологи из Университетского колледжа Лондона – можно с помощью культуры.

      Результаты исследования, которое длилось в течение 10 лет, опубликовали в журнале British Journal of Psychiatry.

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      Ученые проанализировали данные двух тысяч жителей Великобритании старше 50 лет.

      Они обнаружили, что умеренно "культурная жизнь", то есть посещение выставок, кинотеатров, музеев и других культурных заведений, уменьшает симптомы депрессии на 32%. А вот, если это делать хотя бы раз в месяц, то это поможет уменьшить проявления заболевания аж на 48%.

       
      Депрессия – симптомы
      • угнетенность;
      • потеря интереса;
      • невозможность испытывать радость;
      • уменьшение жизненной энергии, пассивность;
      • тревога;
      • сонливость или бессонница;
      • низкая концентрация;
      • потеря аппетита;
      • низкая самооценка;
      • чувство вины или отчаяния;
      • мысли о самоубийстве.

      Психологи видят причины такого положительного эффекта во встречах с друзьями, появлении новых социальных связей, ярких позитивных переживаниях, снижении чувства изоляции и одиночества.

      Щоб зменшити симптоми депресії на 48%, часто відвідуйте кінотеатри, музеї

      Чтобы уменьшить симптомы депрессии на 48%, часто посещайте кинотеатры, музеи

      Все это может снизить уровень кортизола – гормона, который связан с хроническими воспалительными процессами, который чрезмерно высок у людей, страдающих депрессией.

      Посещение культурных мероприятий прямо ведет к выработке гормона дофамина, который улучшает положительные эмоции.

      Исследователь Дейзи Франкурте отметила, что регулярное посещение культурных событий – это как рекомендации употреблять не менее 5 порций фруктов и овощей в день, чтобы поддержать здоровье человека.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Депрессия
      Источник: 24 Канал
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