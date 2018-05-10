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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как Василий Ломаченко готовится установить рекорд в поединке с Хорхе Линаресом

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Василий Ломаченко, украинский владелец пояса по версии WBO, может уже в двенадцатом бою стать чемпионом мира и установить рекорд в трех разных весовых категориях. Боксер на открытой тренировке продемонстрировал, как готовится к поединку с Хорхе Линаресом.

Василий Ломаченко уже давно говорил, что хочет внести свое имя в историю мирового бокса.

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Свою открытую практику в Нью-Йорке перед Madison Square Garden провел и чемпион мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линарес, который сказал, что собирается показать, как нужно побеждать Василия Ломаченко. Однако, украинец не собирается прерывать свою победную серию.

Я попробую это сделать, и это будет моей следующей ступенью вверх,
– прокомментировал чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO.

Хорхе Лінарес і Василь Ломаченко
Хорхе Линарес и Василий Ломаченко

Бой Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом состоится в ночь с 12-го на 13-е мая в Madison Square Garden. Именно тогда наш боксер встретится на ринге с Хорхе Линаресом.

Я громко о себе заявил и надеюсь на то, что буду держать эту планку так же высоко в течение долгих лет. Я не собираюсь сбавлять обороты,
– сообщил Ломаченко.

К слову, украинский боксер Василий Ломаченко, который является чемпионом мира по версии WBO во втором полулегком весе, в случае победы над обладателем пояса по версии WBA в легком весе венесуельцем Хорхе Линаресем, будет вынужден отказаться от одного из поясов.

Теги: Новости спорта Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Линарес
Источник: 24 Канал
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