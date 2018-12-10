Американский эксперт Ингрид Фетелл Ли убеждена в том, что для достижения наивысшего счастья необходимо инвестировать не в опыт, а в вещи.

Она считает, что красивые вещи могут повысить уровень счастья, пишет Style Caster.

Читайте также: Супрун назвала продукты, которые нужно есть зимой

Эксперт провела исследования, которые установили, что вещи, которые окружают человека, оказывают сильное влияние на эмоциональное благополучие.

Примером этого являются цветы, которые снижают уровень тревоги в организме и улучшают настроение человека. Исследования подтверждают, что цветы могут улучшать память и уменьшать уровень боли в организме.

Эксперт отмечает, что такие растения могут уменьшить количество принимаемых лекарств от боли после операции.



Как вещи влияют на уровень счастья

Положительные эмоции могут вызвать вещи круглой или симметричной формы. А вот острые, асимметричные вещи вызывают напряжение, приводят к тревоге и печали.

Ингрид Фетелл Ли убеждена, что вещи, которые вызывают положительные воспоминания или память о близких людях, хорошо влияют на здоровье. Это могут быть или сувенир из путешествия или же вещи из детства.

Поднять уровень счастья может новая пара туфель. Они помогают лучше себя чувствовать.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.