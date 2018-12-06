Как влияет размер мозга на интеллект

В современной науке есть сторонники теории о том, что интеллект человека может зависеть от величины мозга. Однако, новое исследование показало, что даже самый большой по размеру мозг не гарантирует своему владельцу никаких дополнительных бонусов.

Об этом говорится в результатах исследования ученых Университета Пенсильвании.

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Они провели МРТ-сканирование мозга более 13 тысяч человек. Исследователям удалось обнаружить положительную связь между размером мозга и выполнением когнитивных тестов, однако его значение не было определяющим, и на долю этой связи приходилось не более 2% успеха.

В среднем, человек с большим мозгом лучше справлялся с когнитивными тестами, по сравнению с обладателями небольшого мозга. Но ученые подчеркивают, что с точки зрения образовательных и интеллектуальных возможностей разница может быть на уровне статистической погрешности.



Ум не зависит от размера мозга

А это значит, что на развитие интеллекта человека влияют другие факторы, кроме размера мозга. Например, воспитание родителей, уровень образования, питания, количество стресса в жизни и тому подобное. Ну а предположение ученых о связи между размером мозга и умом человека подтвердились лишь частично.

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