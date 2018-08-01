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Как внутри выглядит капсула для космических туристов

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Как внутри выглядит капсула для космических туристов
Как внутри выглядит капсула для космических туристов / Фото из открытых источников

Компания Blue Origin, которая уже через несколько лет планирует отправлять в космос туристов, впервые показала интерьер пассажирской капсулы.

Об этом пишет espreso.tv.

В капсуле может разместиться до 5 пассажиров. В салоне установлены кресла, монитор для отслеживания параметров полета и четыре иллюминаторы.

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Как ранее сообщили в компании, минимальная стоимость билета составит 200 тысяч долларов (5,2 миллионов гривен). Причем, как подсчитали эксперты, такая цена будет убыточной для компании. Аналитики оценивают затраты на один полет в 10 миллиардов долларов.

Как выглядит капсула для космических туристов

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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