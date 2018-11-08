Как воспитать ребенка успешным и счастливым

В течение 70 лет ученые анализировали данные почти 70 тысяч детей, изучая обстоятельства, при которых происходил процесс их воспитания.

Выяснилось, что основным фактором, который влияет на будущее счастье и успешность ребенка – доброта и активное участие родителей в жизни своего малыша, пишет "Наша мама".

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По словам ученых, важно, чтобы дети узнавали первые буквы и цифры не от учителей или воспитателей, а от мамы или папы. Также очень полезно родителям вместе с детьми читать книгу – тогда до 10 лет малыш будет лучше развит, чем его сверстники, и это скажется на успеваемости ребенка в школе.

Кроме того, более успешными и счастливыми становятся те дети, которых родители почти всегда берут с собой в гости и в путешествия.

Вывод ученых: чем больше времени вы проводите с ребенком и чем внимательнее вы к нему относитесь – тем лучше сложится его жизнь во взрослом возрасте.

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