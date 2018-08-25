Как восстановить ломкие ногти: 5 простых шагов
Если у вас от природы ослабленные ломкие ногти или их состояние ухудшилось после гель-лака, обратите внимание на несколько советов, которые помогут улучшить их вид.
Если у вас внезапно начали ломаться ногти, это может быть признаком нарушения здоровья. Плохое состояние ногтей – это один из симптомов того, что организму может не хватать определенных витаминов или микроэлементов. В таком случае следует обратиться к вашему врачу, который назначит ряд анализов.
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Однако, если вы уверены в своем здоровье, но ногтевая пластина в плохом состоянии, ее можно восстановить несколькими способами.
Длина
Слишком длинные и ослабленные ногти часто ломаются. Подождите с длинным маникюром и некоторое время аккуратно обстригайте ногти, чтобы лишний раз не травмировать их.
Форма
Кроме подрезания, регулярно подпиливайте ногти. Направляйте инструмент от края пластины до центра с одной стороны, затем повторите с другой стороны.
Увлажнение
Эксперты советуют мазать руки кремом после каждого мытья. Если вам такой вариант не подходит, наносите крем утром и вечером на руки и кутикулу.
Кутикула
Кутикула выступает защитным барьером от инфекций и микробов, поэтому особенно важно не удалять ее на период лечения ногтей. Увлажняйте кутикулу специальной маслом – это и оздоровит ее, и предоставит хороший эстетический вид.
Лечение
Если ваши ногти очень тонкие, откажитесь от гель-лака на некоторое время и позвольте ногтям немного отдохнуть. Также салоны красоты предлагают различные процедуры по укреплению пластины или же можно купить "укрепитель", который содержит витамины А, C, Е и другие полезные вещества.