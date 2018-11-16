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      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы

      ЦРУ 83 Читати новину українською

      Прозрачные тендерные закупки медпрепаратов, оптимизация помещений, прозрачные конкурсы на руководящие должности в медучреждениях – все это составляющие медреформы, которые должны были бы изменить положение вещей в больницах. Но менять старую систему трудно, особенно, если изменения наверху происходят по формальному признаку.

      Михаил Гичка – победитель конкурса, которого отныне называют не просто главным врачом, а целым генеральным директором Львовской областной клинической больницы. Интересно, что в конкурсе участвовал по сути один-единственный кандидат. Конкурент на директорскую должность не прошел из-за бюрократических преград.

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      Гичка не просто победитель конкурса. До момента его проведения он уже был главным врачом областной больницы. И все это время заседал как депутат от БПП в областном совете. Но и этого мало, еще и возглавляет комиссию по вопросам здравоохранения. Общественность восприняла новость неоднозначно. Ведь эта комиссия уполномочена распределять деньги по медучреждениям региона и контролировать расходы. Поэтому Михаил Гичка, в частности, должен контролировать и сам себя.

      михайло гичка
      Врач Михаил Гичка

      У нас, в отличие от других областных советов в Украине, есть такая тенденция, которая является неправильной, которая нарушает бюджетное законодательство. Она предусматривает, что комиссия распоряжается бюджетными средствами,
      – объяснил депутат Львовского областного совета Роман Кизима.

      Из-за давления общественности Гичка должностью главы комиссии в облсовете таки пожертвовал, но от членства не отказался.

      Единый веб-портал использования публичных средств – это официальный ресурс, который показывает, кто, кому и за что перечислял государственные деньги. Есть там информация и о Львовской областной больнице. Невооруженным глазом видно, что на протяжении длительного времени наибольшие суммы от больницы – до десяти миллионов гривен в месяц – поступали на счета компании "Линк-Медитал". Эта компания поставляет расходные материалы для диализа из Германии марки Fresenius.

      Во всем мире есть два производителя препаратов для перитонеального диализа – американская корпорация Baxter (87% мирового рынка) и немецкая Fresenius (13%). В Украине препараты "Бакстер" поставляются компанией "Диавита", а "Фрезениус" –  "Линк-медитал".

      лікарня

      Производители препаратов для перитонеального диализа

      Одна процедура диализа любым из этих препаратов стоит примерно 250 гривен. Такие процедуры больной делает четыре раза в сутки. Препараты для пациента стоят около 365 тысяч гривен в год. Учитывая их дороговизну государство оплачивает это лечение, тратя на него около 250-270 миллионов гривен в год.

      лікарня
      Затраты

      Формально больницы должны проводить эти закупки на открытых торгах, которые предусматривают полную открытость для любых конкурентов.

      В начале 2018 года на Львовскую область из государственных субвенций на диализную программу выделяют 100 миллионов гривен. И сразу же областная больница объявляет два тендера. Первый – почти 85 миллионов на расходные материалы для гемодиализа, предложение "Линк-Медитал" – 80 миллионов, а компании "Диавита" – 55. Разница колоссальная – 25 миллионов гривен.

      Такая же ситуация и со вторым тендером на перитонеальный диализ – здесь разница несколько меньше 5 миллионов. И на первый взгляд – очевидная победа того, кто дает меньшую цену. Выглядит все как обычный тендер на закупку медицинских препаратов. Если бы не одно "но". К финалу торгов "Диавиту" не допустили, потому что они не предоставили исчерпывающий перечень документов. Впрочем, представитель компании Сергей Христиченко назвал другую причину отказа.

      Осенью Михаил Гичка пригласил руководство нашей компании и сказал, что "ну, ребята, вы же мне здесь реализуете расходные материалы, а обратной от вас связи нет". То есть, "я же тоже хочу на этом зарабатывать",
      – отметил представитель компании "Диавита" Сергей Христиченко.

      По словам Христиченко, Михаил Гичка заявил, что компания в таком случае на рынке Львовщины расходные материалы больше реализовывать не будет.

      "Я спросил: каким образом, ведь это пациенты, это риски для жизни больных. Он ответил, что они найдут возможности так, чтобы мы больше здесь не продавали", – вспомнил представитель компании "Диавита".

      Слова Христиченко как заинтересованной стороны можно было бы поставить под сомнение, но приведенные примеры подтверждают и правоохранительные органы. В 2017 году Генпрокуратурой было открыто уголовное производство, фигурантом которого является уже знакомая нам фирма "Линк-Медитал". В судебном документе написано, что врачи и частные компании вступили в сговор.

      "В период 2016-2018 годов, злоупотребляя своим служебным положением, путем проведения открытых торгов по закупке расходных материалов и услуг для проведения медицинских процедур методом гемодиализа по завышенным ценам", – говорится в документе.

      гпу

      Уголовное производство

      Об одиозной схеме обогащения генерального директора Львовской областной клинической больницы – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Бизнес Лечение Медицина Новости Львова ЦРУ
      Источник: 24 канал
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