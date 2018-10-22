Как встречают украинских юных спортсменов Олимпийских игр: фото

Украинские атлеты, участники третьих юношеских олимпийских игр возвращаются в Украину с победами. Встречать их в аэропорту "Борисполь" утром 22 октября приехали родные и поклонники.

Об этом рассказала корреспондентка 24 канала в прямом эфире.

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Отметим, что в течение двух недель они соревновались в тридцати четырех видах спорта в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Наша молодежь везет в Украину 23 награды, 7 из которых золотые, еще 8 бронзовых и 8 серебряных.



Родные и близкие ожидают спортсменов в аэропорту

Рейс с олимпийцами задержался на полчаса, однако это не испортило настроение родным.

Эмоции переполняли, мы и плакали, и смеялись. Все очень рады за них, что они заработали золотые, бронзовые и серебряные медали, ведь наши юные спортсмены впервые в этом году были включены в Олимпийские игры,

- сказала мама бронзового призера юношеских Олимпийских игр Наталья.



В аэропорту встречали участников III летних Юношеских Олимпийских игр

По неофициальному рейтингу, украинская команда заняла 10 место среди всех стран мира.

К слову, украинская сборная завоевала первые золотые медали на международных соревнованиях "Игры непокоренных-2018". Так, Сергей Ильчицкий и Александр Белобоков показали лучшие результаты в дисциплине гребля на тренажере в категориях men's IR6 и IR3 скорость за одну минуту.