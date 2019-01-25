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      Как выбрать полезную кашу: советы диетолога

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      Как выбрать полезную кашу
      Как выбрать полезную кашу / https://unsplash.com

      У многих каша ассоциируется с детством. Это полезный продукт, так как содержит большое количество углеводов, витаминов, микроэлементов, пищевых волокон, которые необходимы для нормальной работы организма.

      Диетолог Светлана Фус отмечает, что крупы имеют большой срок хранения, высокую питательную ценность и их просто приготовить.

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      Крупы можно употреблять как отдельное блюдо, гарнир к овощам или мясу, или для приготовления десертов.

      Благодаря полезным веществам, каши благотворно влияют на пищеварение, нервную систему, работу сердца и сосудов, улучшают состояние кожи. Различные виды каш ​​имеют свой состав и, соответственно, имеют определенную пользу.

      Как выбрать полезную кашу

      1. Обращайте внимание на тип очистки каши

      Полезной будет та каша, которая не очищенная от зерновой оболочки. К примеру, хлопья из различных круп уже имеют меньше пользы, потому что очищенные от оболочки. В таких крупах будет меньше пищевых волокон, при этом растет гликемический индекс. Такие хлопья не насыщают надолго.

       
      Гликемический индекс – что это?

      Он указывает, на сколько и как быстро продукт поднимает уровень глюкозы в крови. Пища с низким индексом медленнее усваивается и способствует постепенному поступлению глюкозы в кровь, так как содержит много клетчатки и сложные углеводы.

      Як вибрати корисну кашу
      Как выбрать полезную кашу

      2. Состав

      Есть каши, которые уже могут содержать сахар, красители, ароматизаторы и жиры. Их достаточно залить кипятком. Диетолог отметила, что такие каши не заменят полноценный прием пищи. Поэтому от них нужно отказаться.

      3. Время приготовления

      Полезная каша и та, где указано более длительное время приготовления. А значит, она меньше переработана.

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      Теги: Здоровье Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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