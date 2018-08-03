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Как выглядел Рик Дженест без тату: фотосравнение Zombie Boy

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Умер Зомби Бой (Zombie Boy): фото Рика Дженеста с и без тату
Умер Зомби Бой (Zombie Boy): фото Рика Дженеста с и без тату / Instagram / @rickgenestofficial

Канадский актер и модель Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, умер в Монреале, Канада, совершив самоубийство. Парень с многочисленными татуировками еще с самого детства начал увлекаться искусством тату.

Рик Дженест свою первую татуировку сделал в возрасте 16 лет, когда смог реабилитироваться после тяжелой операции по удалению опухоли мозга. В честь такого знакового события в его жизни он сделал тату в виде обрезанного черепа. Страшная болезнь и победа над ней резко повлияли на жизнь парня и его отношение к тату.

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Впоследствии татуировок становилось все больше и мысль сделать из себя настоящего зомби-человека у него возникла из-за любви к фильмам ужасов. За свою короткую молодую жизнь Zombie Boy дважды попадал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество татуировок с изображением костей – 139, и изображением насекомых – 176.

Умер Рик Дженест, известный манекенщик Zombie Boy

Но мало кто его знает без татуировок, ведь свою самую большую славу он получил 7-8 лет назад, когда впервые показал миру свой имидж. До этого он был простым парнем, как и все его ровесники. Но в 2011 году фанаты смогли увидеть совсем другого Рика Дженеста, которому загримировали все тату.

Тогда он стал частью рекламной кампании линии косметических средств "Dermablend", в котором он должен показать действенность средства на практике. Визажисты "стерли" парню все татуировки и результат действительно впечатляет.

 

Напомним, что актер и модель Рик Дженест, более известный как парень с татуировками Zombie Boy, совершил самоубийство, вероятно, 1 августа. Мужчину нашли мертвым в его квартире в Монреале, Канада. По информации полиции, у Рика были проблемы с психическим здоровьем.

Теги: Тату Мода Самоубийство Потери LifeStyle
Источник: 24 Канал
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