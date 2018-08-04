Как выглядела Меган Маркл в день рождения: фото
В субботу, 4 августа, герцогиня Сассекская Меган Маркл отмечает свой день рождения. Герцогине принца Гарри исполнилось 37 лет.
Об этом сообщает издание People.
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Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл были приглашены на свадьбу близкого друга принца Чарли Ван Страубензи с режиссером Дейзи Дженкс.
Герцогиня Сассекская для выхода выбрала темное меди-платье с плисерованным низом в ярких оттенках. Кроме того, Меган очаровала всех изысканным образом с распущенными волосами и черной шляпой.
Меган Маркл
Меган Маркл
Меган Маркл
Меган Маркл
Принц Гарри на свадьбе Чарли Ван Страубензи
Источник: 24 Канал
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