Как выглядели Одесские рестораны: архивные фото

Город Одесса отличается своей колоритностью и необычностью. Душа Одессы в ее кухне и уютных ресторанчиках. Пока все они закрыты из-за карантина предлагаем перенестись в историю и посмотреть архивные фотографии одесских кафе.

Архивные фото ресторанов и кафе старой Одессы опубликовал Viknaodessa.od.ua.

Читайте также По чему вы больше всего скучаете на карантине: опрос

Кафе "Дитман" – двухэтажное здание, находящееся на улице Тираспольская. Его снесли в 2000-х годах.



Тираспольская площадь 1905 год / Фото: old.odessa.ua

Ресторан "Театральный" в 1948 году назывался "Одесса", а переименовали его в 1950 году. "Театральный" находится на улице Советской армии.



Ресторан "Театральный" / Фото: old.odessa.ua

"Алые паруса" на Дерибасовской – первое молодежное кафе Одессы. На сегодня это кафе не работает.



"Алые паруса" в Одессе 1966 год / Фото: old.odessa.ua

Кафе "Дружба" на улице Ольгиевская работает по сегодняшний день.



Кафе "Дружба", 1969 год / Фото: old.odessa.ua

Ресторан "Черноморка" находится на улице Ришельевская. Вот как выглядело одно из старейших заведений Одессы в 1963 году.

"Черноморка", 1963 год / Фото: old.odessa.ua



Ресторан "Жемчужина", 1963 год / Фото: old.odessa.ua

Ресторан "Бавария" в Одессе существует с ХХ века. Сейчас это пляжный ресторан отеля.



"Бавария" в Одессе / Фото: old.odessa.ua