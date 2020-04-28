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      Как выглядели Одесские рестораны: архивные фото

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      "Грот" ресторан на Ланжероне
      "Грот" ресторан на Ланжероне / viknaodessa.od.ua

      Город Одесса отличается своей колоритностью и необычностью. Душа Одессы в ее кухне и уютных ресторанчиках. Пока все они закрыты из-за карантина предлагаем перенестись в историю и посмотреть архивные фотографии одесских кафе.

      Архивные фото ресторанов и кафе старой Одессы опубликовал Viknaodessa.od.ua.

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      Кафе "Дитман" – двухэтажное здание, находящееся на улице Тираспольская. Его снесли в 2000-х годах.

      Одеса
      Тираспольская площадь 1905 год / Фото: old.odessa.ua

      Ресторан "Театральный" в 1948 году назывался "Одесса", а переименовали его в 1950 году. "Театральный" находится на улице Советской армии.

      Одеса ресторан
      Ресторан "Театральный" / Фото: old.odessa.ua

      "Алые паруса" на Дерибасовской – первое молодежное кафе Одессы. На сегодня это кафе не работает.


      "Алые паруса" в Одессе 1966 год / Фото: old.odessa.ua

      Кафе "Дружба" на улице Ольгиевская работает по сегодняшний день.


      Кафе "Дружба", 1969 год / Фото: old.odessa.ua

      Ресторан "Черноморка" находится на улице Ришельевская. Вот как выглядело одно из старейших заведений Одессы в 1963 году.

      "Черноморка", 1963 год / Фото: old.odessa.ua


      Ресторан "Жемчужина", 1963 год / Фото: old.odessa.ua

      Ресторан "Бавария" в Одессе существует с ХХ века. Сейчас это пляжный ресторан отеля.


      "Бавария" в Одессе / Фото: old.odessa.ua

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Новости Одессы История Архитектура
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