Как выглядит 53-летняя звезда сериала "Секс в большом городе": фото

Когда на экраны вышел первый сезон сериала "Секс и город", прошло 20 лет. Тогда актрисе Кристен Дэвис, сыгравшей скромницу Шарлотту Йорк, было 33 года. Сегодня ей 53, но выглядит актриса не менее привлекательно.

Несмотря на то, что долгое время актриса боролась с алкогольной зависимостью, сегодня Кристен завязала с алкоголем и выглядит не хуже, чем 30 лет назад.

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Сейчас Кристен живет в Лос-Анджелесе и воспитывает шестилетнюю приемную дочь Джемму Роуз. Знаменитость не раз признавалась, что актерство – не совсем то, о чем она всегда мечтала, и свое призвание Дэвис нашла только тогда, когда начала заниматься благотворительностью. Сегодня она защищает животных, находящихся на стадии вымирания.

Возможно именно то, что актриса нашла себя объясняет тот факт, какой молодой и красивой она выглядит.

Так выглядит Кристен Дэвис сегодня

А так выглядела 20 лет назад​