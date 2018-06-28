Как выглядит бывший дом модельера Карла Лагерфельда: впечатляющие фото

Креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд хоть и неизменный в своем эпатажном стиле, но его бывшая вилла сияет невероятным количеством цветов и разнообразием дизайнерских решений.

Роскошный особняк Карла Лагерфельда, в котором французский модельер проживал с 1991 по 1998 год, сейчас выставили на продажу, – его цена составляет 10 миллионов долларов. Вилла называется Villa Jako, которая была названа в честь его бывшего возлюбленного, Жака де Башера. Роскошный особняк расположен в гамбургском районе Бланкенезе, Германия.

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Как сообщают в Elle, этот дом был построен еще в 1920 году и ранее назывался Villa Schüler. В нем расположились три спальни, три ванные, гардеробные, просторная гостиная, галерея-библиотека и удивительный двор.

Бывшее имение Карла Лагерфельда в Европе

Сегодняшний владелец дома уверяет, что сохранил некоторые детали интерьера, созданные Лагерфельдом, поэтому все желающие могут смело покупать бывшую виллу известного модельера.