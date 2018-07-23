Как выглядит фигура модели Аллесандры Амбросио без ретуши: фото

Популярная модель Аллесандра Амбросио отправилась на отдых в Малибу. Однако пользователи сети увидели, что ее фигура немного отличается от показанной на обложках модных глянцев.

Алессандра Амбросио – одна из самых привлекательных и самых известных "ангелов" Victoria's Secret. На подиуме она всегда привлекает немалое внимание, а свою фигуру манекенщица без проволочек демонстрирует в пикантных фото, которые появляются в ее блоге. Поэтому миллионы поклонников любовно листают снимки Аллесандры Амбросио, а женщины стремятся иметь такие же аппетитные формы.

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Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 2 Лип 2018 р. о 4:18 PDT

В издании The Dailу Mail появились снимки, сделанные на одном из пляжей Малибу. На фото Аллесандра Амбросио отдыхает со своей семьей – экс-супругом Джейми Мазуром и двумя детьми.

Для пляжной прогулки "ангел" Victoria's Secret выбрала купальник цвета хаки и стильные очки. Белая шляпа завершила развлекательный образ манекенщицы. Аллесандра Амбросио засветила свои стройные ноги и талию, однако пользователи сети заметили, что ягодицы модели выглядели не так, как на отредактированных фотографиях в ее блоге. Некоторые из поклонников звезды также утверждал, что её пресс не такой уж и идеальный.

Стоит отметить, что действительно Аллесандра Амбросио показала не идеальную свою форму. Однако даже на семейном отдыхе модель удачно выбирала позы для селфи и выглядела довольно соблазнительно.



Аллесандра Амбросио



Модель Аллесандра Амбросио на отдыхе



Аллесандра Амбросио с екс-супругом



"Ангел" Victoria's Secret в Малибу



Аллесандра Амбросио