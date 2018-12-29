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      Как выглядят легкие вейпера и обычного курильщика: видео

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      Вред сигарет и вейпа
      Вред сигарет и вейпа / infosalus.com

      Министерство Здравоохранения Великобритании начало кампанию, направленную на улучшение репутации вейпинга. Оно выпустило короткое видео, в котором смоделировано, что происходит с легкими курильщика по сравнению с легкими вейпера.

      Об этом сообщает The Guardian.

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      "Мы хотим убедить курильщиков в том, что электронные сигареты приносят намного меньше вреда. Эта демонстрация подчеркивает разрушительный эффект от каждой сигареты и помогает людям понять, что риски вейпинга крошечные в сравнении с курением", – сказал профессор Джон Ньютон.

      via GIPHY

      По его словам, в последнее время в прессе появляется все больше противоречивых исследований о вреде вейпинга. Так, в одном из них говорится о том, что диацетил, который содержится в жидкости для вейпа, может вызывать бронхиолит (заболевание соединительной ткани легких). Тем не менее, в обычных сигаретах диацетила содержится в 100 раз больше. В целом вейпинг на 95% безопаснее, чем курение.

      По данным министерства, 65-68% людей, которые использовали электронные сигареты или никотиновые пластыри и жвачки, смогли бросить курить.

      Как выглядят легкие вейпера и обычного курильщика: видео

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Запрет курения
      Источник: 24 Канал
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