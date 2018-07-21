Как выглядят ринг-гёрл боя Усик- Гассиев: соблазнительные фото
Профессиональный бокс сопровождают соблазнительные девушки. Они рядом с боксерами во время торжеств, а также на ринге, когда выносят цифры, указывающие раунды.
В бою Усик – Гассиев будет целых четыре ринг-гёрл: Сара Беверли, Люси Кларк, Эмма Милтон и Габриэлла Тейлор, пишет isport.ua.
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Именно они будут красоваться в начале, в перерывах боя и сразу после него.
Источник: 24 Канал
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