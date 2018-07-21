Как выглядят ринг-гёрл боя Усик- Гассиев: соблазнительные фото

Профессиональный бокс сопровождают соблазнительные девушки. Они рядом с боксерами во время торжеств, а также на ринге, когда выносят цифры, указывающие раунды.

В бою Усик – Гассиев будет целых четыре ринг-гёрл: Сара Беверли, Люси Кларк, Эмма Милтон и Габриэлла Тейлор, пишет isport.ua. Читайте также: Усик – Гассиев: где смотреть боксерский поединок Именно они будут красоваться в начале, в перерывах боя и сразу после него.