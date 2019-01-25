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      Как выглядят самые страшные болезни человечества: видео

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      Самые страшные болезни, которые побороло человечество
      Самые страшные болезни, которые побороло человечество / Скриншот из видео

      Гримеры на примере девушки показали, во что превращают людей опоясывающий лишай, дифтерия, гепатит B, оспа, туберкулез и чума.

      Ролик посвящен "историческим" болезням и вакцинам от них (и эффекту от прививки). Он может быть хорошим аргументом в споре с людьми, которые отвергают силу вакцины.

      Читайте также: Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом

      В начале видео показывают последствия гепатита В, от которого ежегодно погибало 686 тысяч людей, до 1982 года, когда была создана вакцина. Далее авторы ролика показали опоясывающий лишай, от которого можно вакцинироваться с 2006 года.

      Третья болезнь – оспа, от которой ежегодно умирало 400 тысяч человек в Европе. В 1796 году изобрели вакцину, и человечество смогло забыть о ней.

      Вакцинація
      Вакцинация помогла человечеству забыть о десятках страшных болезней

      Следующая болезнь в видео – туберкулез. В XIX веке от него умирало примерно 40% городского населения. В 1921 году человечество получило вакцину. И уже в 1992 году смертность уменьшилась на 71%.

      От дифтерии в США умирало ежегодно 206 тысяч человек. Первая вакцина была изготовлена в 1913 году, и об этой страшной болезни человечество почти смогло забыть.

      Следующая болезнь в ролике – чума. В XIV веке она унесла жизни 50 миллионов человек. В XIX веке изобрели вакцину и сейчас этой болезни не существует.

      Самые страшные болезни, которые побороло человечество с помощью вакцины: смотрите видео

       

      Автор ролика: BuzzFeed

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      Теги: Здоровье Медицина Вакцина
      Источник: Здоровье 24
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