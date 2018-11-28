Как выявить рак простаты: тревожные симптомы
Каждый шестой мужчина знаком с той или иной формой рака простаты (раковая опухоль предстательной железы). С таким диагнозом живут 5,6 миллиона мужчин.
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщил онколог-уролог, онкохирург Александр Стаховский.
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Он отмечает, что рак чаще всего возникает после 50 лет. Он является одной из основных причин смерти пожилых мужчин.
частые позивы к мочеиспусканию;
боль и жжение;
наличие крови в моче;
боль в спине, бедре или тазу.
Рак простаты: симптомы
Если вы заметили похожие симптомы, нужно обратиться к урологу. Медик сможет проверить состояние предстательной железы пальцевым методом. Врач также может назначить дополнительное исследование – анализ крови на ПСА (простат специфический антиген).
Важно понимать, что окончательный диагноз врач может поставить после проведения биопсии.
Выявленный рак простаты на первой-второй стадии поддается лечению. Именно поэтому нужно внимательно относиться к собственному здоровью.
Окончательный диагноз врач может поставить после проведения биопсии
Подробнее об этом читайте в материале Здоровья 24.
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