Как выявить рак простаты: тревожные симптомы

Каждый шестой мужчина знаком с той или иной формой рака простаты (раковая опухоль предстательной железы). С таким диагнозом живут 5,6 миллиона мужчин.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщил онколог-уролог, онкохирург Александр Стаховский.

Читайте также: Каковы симптомы рака мозга на ранних стадиях

Он отмечает, что рак чаще всего возникает после 50 лет. Он является одной из основных причин смерти пожилых мужчин.

Рак простаты – симптомы трудности при мочеиспускании;

частые позивы к мочеиспусканию;

боль и жжение;

наличие крови в моче;

боль в спине, бедре или тазу.



Рак простаты: симптомы

Если вы заметили похожие симптомы, нужно обратиться к урологу. Медик сможет проверить состояние предстательной железы пальцевым методом. Врач также может назначить дополнительное исследование – анализ крови на ПСА (простат специфический антиген).

Важно понимать, что окончательный диагноз врач может поставить после проведения биопсии.

Биопсия – что это? Это взятие образца ткани пациента для детального исследования.

Выявленный рак простаты на первой-второй стадии поддается лечению. Именно поэтому нужно внимательно относиться к собственному здоровью.



Окончательный диагноз врач может поставить после проведения биопсии

Подробнее об этом читайте в материале Здоровья 24.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.