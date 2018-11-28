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      Как выявить рак простаты: тревожные симптомы

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      Рак простаты: симптомы
      Рак простаты: симптомы / digital.vpr.net

      Каждый шестой мужчина знаком с той или иной формой рака простаты (раковая опухоль предстательной железы). С таким диагнозом живут 5,6 миллиона мужчин.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщил онколог-уролог, онкохирург Александр Стаховский.

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      Он отмечает, что рак чаще всего возникает после 50 лет. Он является одной из основных причин смерти пожилых мужчин.

       
      Рак простаты – симптомы
      трудности при мочеиспускании;
      частые позивы к мочеиспусканию;
      боль и жжение;
      наличие крови в моче;
      боль в спине, бедре или тазу.

      Рак простати: симптоми
      Рак простаты: симптомы

      Если вы заметили похожие симптомы, нужно обратиться к урологу. Медик сможет проверить состояние предстательной железы пальцевым методом. Врач также может назначить дополнительное исследование – анализ крови на ПСА (простат специфический антиген).

      Важно понимать, что окончательный диагноз врач может поставить после проведения биопсии.

       
      Биопсия – что это?
      Это взятие образца ткани пациента для детального исследования.

      Выявленный рак простаты на первой-второй стадии поддается лечению. Именно поэтому нужно внимательно относиться к собственному здоровью.

      Остаточний діагноз лікар може поставити після проведення біопсії
      Окончательный диагноз врач может поставить после проведения биопсии

      Подробнее об этом читайте в материале Здоровья 24.

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      Теги: Здоровье Мужское здоровье Онкозаболевания Лечение
      Источник: 24 канал
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