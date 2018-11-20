Как "Запорожье" взяло реванш в "Киев-Баскет" и снова возглавило турнирную таблицу: фото и видео

В связи с играми сборной Украины Суперлига Пари-Матч ушла на небольшие каникулы, подарив перед этим болельщикам яркое противостояние "Запорожья" и "Киев-Баскета".

Стоит отметить, что именно столичной команде подопечные Валерия Плеханова проиграли единственный раз в первом круге (82:103). Понятно, что запорожцы хотели взять реванш, тем более, что перед этим они уступили два раза подряд ("Черкасским Обезьянам" и "Днепру").

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Начало встречи с "Киев-Баскет" уже в родных стенах также началось не лучшим образом для "Запорожья". Впрочем, команда смогла переломить ход игры и свести вничью первую четверть. Во второй 10-минутке гости вновь повели в счете (+9), но ушли на перерыв уступая -1.

Вторая половина матча оказалась за хозяевами площадки. И хоть порой они заставляли своих болельщиков понервничать, в итоге одержали победу (88:82) и вышли на первое место в турнирной таблице. Что же касается подопечных Евгения Мурзина, то они пока делят третье место с "Днепром".

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Следующие матчи Суперлиги Пари-Матч пройдут уже 6-го декабря. А пока нас будут ждать игры сборной Украины, ближайший из которых состоится 29 ноября в рамках квалификации к чемпионату мира. Соперниками нашей команды будут словенцы – действующие чемпионы Европы. К слову, матч также состоится в Запорожье, а руководить сборной Украины будет Евгений Мурзин, который совмещает работу в "Киев-Баскете" и национальной команде.