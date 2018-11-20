14:47
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Как "Запорожье" взяло реванш в "Киев-Баскет" и снова возглавило турнирную таблицу: фото и видео

      9 Читати новину українською
      Запорожье – Киев-Баскет
      Запорожье – Киев-Баскет

      В связи с играми сборной Украины Суперлига Пари-Матч ушла на небольшие каникулы, подарив перед этим болельщикам яркое противостояние "Запорожья" и "Киев-Баскета".

      Стоит отметить, что именно столичной команде подопечные Валерия Плеханова проиграли единственный раз в первом круге (82:103). Понятно, что запорожцы хотели взять реванш, тем более, что перед этим они уступили два раза подряд ("Черкасским Обезьянам" и "Днепру").

      Читайте также: Украинка признана самой результативной баскетболисткой отбора на Евробаскет-2019

      Начало встречи с "Киев-Баскет" уже в родных стенах также началось не лучшим образом для "Запорожья". Впрочем, команда смогла переломить ход игры и свести вничью первую четверть. Во второй 10-минутке гости вновь повели в счете (+9), но ушли на перерыв уступая -1.

      Вторая половина матча оказалась за хозяевами площадки. И хоть порой они заставляли своих болельщиков понервничать, в итоге одержали победу (88:82) и вышли на первое место в турнирной таблице. Что же касается подопечных Евгения Мурзина, то они пока делят третье место с "Днепром".

      Читайте также: Алексей Лень реализовал дабл-дабл в матче против "Клиперс", но "Атланта" позорно проиграла: видео

      Следующие матчи Суперлиги Пари-Матч пройдут уже 6-го декабря. А пока нас будут ждать игры сборной Украины, ближайший из которых состоится 29 ноября в рамках квалификации к чемпионату мира. Соперниками нашей команды будут словенцы – действующие чемпионы Европы. К слову, матч также состоится в Запорожье, а руководить сборной Украины будет Евгений Мурзин, который совмещает работу в "Киев-Баскете" и национальной команде.

       

      Теги: Сборная Украины по баскетболу чемпионат Украины по баскетболу Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      сегодня , 12:30 2019 – год какого животного по гороскопу и чего ждать от Нового Года
      505
      Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      сегодня , 12:00 Росія наступає: під загрозою Україна та Інтерпол
      Артем Овдієнко 537
      Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      13 ноября , 10:00 Почему электрический камин лучше обычного – несколько убедительных преимуществ
      304
      Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      сегодня , 11:14 Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      150
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1503
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии
       19 июля 2013 , 08:53
      Теннис: Леся Цуренко победила фаворитку соревнований в Мексике
       2 марта , 07:24
      Как фанаты "Металлиста" грелись на "Днепр Арене". ВИДЕО
       7 октября 2013 , 19:31
      До свидания, Мундиаль. Нигерия - Босния и Герцеговина - 1:0
       22 июня 2014 , 00:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук