Как защитить ребенка от ожогов: советы от Минздрава

По данным ВОЗ ожоги занимают третье место среди всех видов травм мирного времени, они являются одним из самых распространенных видов травм.

Чтобы уберечь ребенка от ожогов Министерство здравоохранения рекомендует придерживаться нескольких правил, говорится на сайте.

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Для профилактики ожогов на кухне не оставляйте посуду с горячими блюдами и напитками на краю стола, не стоит такую ​​посуду переносить туда, где играет ребенок.

Перед кормлением обязательно проверьте температуру пищи и не стоит родителям кормить ребенка у себя на коленях или на руках.

Готовьте пищу на дальних комфорках, не стоит также оставлять на них полотенца.

В ванной комнате не оставляйте емкости с горячей водой на полу. Перед купанием обязательно проверьте температуру воды. Можно установить на кран термостат с ограничением 48°C.

Не стоит позволять детям самостоятельно включать воду, до тех пор, пока они не научились смешивать холодную и горячую. Не оставляйте смеситель с одним рычагом в положении "горячая вода".

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