Как защититься от бактерий в спортзале: полезные советы

В тренажерных залах или спортивных клубах занимается множество людей, а, следовательно, там можно легко обменяться болезнетворными бактериями.

Именно поэтому, нужно придерживаться некоторых правил, чтобы не подхватить бактерии, пишет "Живи Активно".

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Микробы есть не только на ручках тренажеров, а везде. Поэтому не вешайте свое полотенце на тренажер, не ставьте на него книгу или журнал.

За неделю использования на полотенце скапливается много бактерий. Поэтому после каждого посещения спортзала стирайте полотенце и одежду.

Опасным для здоровья является золотистый стафилококк – микроорганизм, устойчивый к антибиотикам. После попадания в кровь он становится смертельно опасным. Если у вас есть царапины или раны, то обязательно обработайте их спиртовым раствором.

Ограничьте потребление углеводов, поскольку такие продукты в пищеварительном тракте являются средой для размножения бактерий.

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