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Как звезды праздновали Пасху: яркие фото

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Майли Сайрус и Риз Уизерспун
Майли Сайрус и Риз Уизерспун / Фото с Іnstagram

В этом году Пасху православный мир будет праздновать 8 апреля, а католики отмечали 1 апреля.

Многие знаменитости показали празднование Пасхи: кто-то отмечал в семейном кругу, кто-то выложил смешное фото с пасхальным кроликом.

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Предлагаем посмотреть подборку фото, как звезды праздновали Пасху.

Гвитнет Пэлтроу с пасхальным кроликом:

Мадонна показала провокационное видео:

Джастин Бибер выложил фото в смешных очках и собрал почти 4 миллиона лайков:

Пинк поделилась снимками своих детей:

Допис, поширений P!NK (@pink)

Допис, поширений P!NK (@pink)

Сара Джессика Паркер продемонстрировала процесс изготовления писанок:

Николь Кидман выложила фото в необычном головном уборе:

Майли Сайрус поделилась обольстительной фотосессией:

Риз Уизерспун с пасхальной корзиной:

Happy #Easter every bunny!

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Роберт Дауни-младший обратил внимание на то, что праздник совпал с Днем смеха:

When Easter and April Fool's Day fall on the same day... #HappyEaster #HappyPassover

Допис, поширений Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr)

Дакота Фаннинг сама стала пасхальным кроликом:

Теги: LifeStyle Пасхальные праздники Голливуд
Источник: 24 Канал
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