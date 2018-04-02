Как звезды праздновали Пасху: яркие фото
В этом году Пасху православный мир будет праздновать 8 апреля, а католики отмечали 1 апреля.
Многие знаменитости показали празднование Пасхи: кто-то отмечал в семейном кругу, кто-то выложил смешное фото с пасхальным кроликом.
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Предлагаем посмотреть подборку фото, как звезды праздновали Пасху.
Гвитнет Пэлтроу с пасхальным кроликом:
Мадонна показала провокационное видео:
Джастин Бибер выложил фото в смешных очках и собрал почти 4 миллиона лайков:
Пинк поделилась снимками своих детей:
Сара Джессика Паркер продемонстрировала процесс изготовления писанок:
Николь Кидман выложила фото в необычном головном уборе:
Майли Сайрус поделилась обольстительной фотосессией:
Риз Уизерспун с пасхальной корзиной:
Роберт Дауни-младший обратил внимание на то, что праздник совпал с Днем смеха:
Дакота Фаннинг сама стала пасхальным кроликом: