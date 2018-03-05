Как звезды развлекались после Оскара-2018: фото с вечеринки Vanity Fair
Церемония награждения кинопремии "Оскар" уже давно завершается громким празднованием на вечеринке от ведущего американского издания Vanity Fair.
Для афтепати "Оскара-2018" звезды даже часто меняют свои платья и отдыхают на полную, ведь все официальные речи сказаны и кинопремии получены.
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Знаменитости в приятных им компаниях хвастаются своими нарядами, пьют шампанское и обсуждают награды, которые они получили. Такую вечеринку организуют для тех звезд, которые не смогли присутствовать или их не пригласили на саму церемонию вручения премии "Оскар-2018". Поэтому такая ежегодная пост-оскаровская вечеринка журнала Vanity Fair всем очень приходится по душе.
Эми Адамс
Джянелл Мона
Минди Калинг и Бенджамин Новак
Шонда Римс и Трейси Эллис Росс
Ава Дюверней и Анджела Бассет
Регина Холл и Габриэль Юнион
Оливия Манн
Йо Манганиэлло и София Вергара
Джейсон Судейкис
Анджела Бассет и Лена Вейте
Джон Хемм и Эми Адамс
Элизабет Бенкс
Айла Фишер и Лесли Манн
Габриэль Юнион, Анджела Бассет и Реджина Холл
Оливия Манн
Дональд Гловер, Элизабет Бенкс и Оливия Манн
Оливия Вайлд
Бенджамин Новак и Ронан Ферроу
Айла Фишер
Радхика Джонс