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Как звезды развлекались после Оскара-2018: фото с вечеринки Vanity Fair

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Вечеринка Vanity Fair после Оскар-2018
Вечеринка Vanity Fair после Оскар-2018 / www.vanityfair.com

Церемония награждения кинопремии "Оскар" уже давно завершается громким празднованием на вечеринке от ведущего американского издания Vanity Fair.

Для афтепати "Оскара-2018" звезды даже часто меняют свои платья и отдыхают на полную, ведь все официальные речи сказаны и кинопремии получены.

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Знаменитости в приятных им компаниях хвастаются своими нарядами, пьют шампанское и обсуждают награды, которые они получили. Такую вечеринку организуют для тех звезд, которые не смогли присутствовать или их не пригласили на саму церемонию вручения премии "Оскар-2018". Поэтому такая ежегодная пост-оскаровская вечеринка журнала Vanity Fair всем очень приходится по душе.


Эми Адамс


Джянелл Мона


Минди Калинг и Бенджамин Новак


Шонда Римс и Трейси Эллис Росс


Ава Дюверней и Анджела Бассет


Регина Холл и Габриэль Юнион


Оливия Манн


Йо Манганиэлло и София Вергара


Джейсон Судейкис


Анджела Бассет и Лена Вейте


Джон Хемм и Эми Адамс


Элизабет Бенкс


Айла Фишер и Лесли Манн


Габриэль Юнион, Анджела Бассет и Реджина Холл


Оливия Манн


Дональд Гловер, Элизабет Бенкс и Оливия Манн


Оливия Вайлд


Бенджамин Новак и Ронан Ферроу


Айла Фишер


Радхика Джонс

Теги: Мода LifeStyle Голливуд Кино Оскар Оскар-2018
Источник: Vanity Fair
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