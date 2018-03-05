Как звезды развлекались после Оскара-2018: фото с вечеринки Vanity Fair

Церемония награждения кинопремии "Оскар" уже давно завершается громким празднованием на вечеринке от ведущего американского издания Vanity Fair.

Для афтепати "Оскара-2018" звезды даже часто меняют свои платья и отдыхают на полную, ведь все официальные речи сказаны и кинопремии получены.

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Знаменитости в приятных им компаниях хвастаются своими нарядами, пьют шампанское и обсуждают награды, которые они получили. Такую вечеринку организуют для тех звезд, которые не смогли присутствовать или их не пригласили на саму церемонию вручения премии "Оскар-2018". Поэтому такая ежегодная пост-оскаровская вечеринка журнала Vanity Fair всем очень приходится по душе.



Эми Адамс



Джянелл Мона



Минди Калинг и Бенджамин Новак



Шонда Римс и Трейси Эллис Росс



Ава Дюверней и Анджела Бассет



Регина Холл и Габриэль Юнион



Оливия Манн



Йо Манганиэлло и София Вергара



Джейсон Судейкис



Анджела Бассет и Лена Вейте



Джон Хемм и Эми Адамс



Элизабет Бенкс



Айла Фишер и Лесли Манн



Габриэль Юнион, Анджела Бассет и Реджина Холл



Оливия Манн



Дональд Гловер, Элизабет Бенкс и Оливия Манн



Оливия Вайлд



Бенджамин Новак и Ронан Ферроу



Айла Фишер