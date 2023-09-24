Продолжается продвижение ВСУ в районах Вербового и Бахмута: карта боев за 24 сентября

Украина продолжает контрнаступление на Запорожском направлении, а также в районе Бахмута Донецкой области. Россияне пытаются восстанавливать утраченные позиции, однако им не удается достичь успеха.

Как сообщают в командовании украинской армии 24 сентября, только за минувшие сутки произошло 20 боевых столкновений между нашими защитниками и российскими оккупантами. В то же время враг не прекращал обстрелы гражданских объектов.

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Контрнаступление на Вербовое продолжается

Собственно, на Мелитопольском направлении на Запорожье продолжаются активные боевые действия. В районе села Вербового Пологовского района продолжается вытеснение противника с занимаемых позиций и закрепление на достигнутых рубежах.

Расположение Вербового на Запорожье: смотрите на карте от DeepState

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский констатировал, что нашим бойцам недавно удалось прорвать оборону врага под Вербовым.

В то же время в Институте изучения войны отметили, что враг еще имеет боевые позиции и укрепленные полосы на этом участке фронта, поэтому говорить об освобождении населенного пункта не стоит преждевременно.

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Бахмутское направление и в целом Восток

На Бахмутском участке фронта Вооруженные Силы продолжают совершать контрнаступательные операции. Вместе с тем противник пытался восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области, но безуспешно.

Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах,

– констатировали в Генштабе.

Кроме того, украинские бойцы продолжают держать оборону:

в районе Авдеевки Донецкой области, где оккупанты постоянно безрезультатно пытаются атаковать;

в районе Марьинки и Победы, где было более 10 неудачных попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций;

в районе Белогоровки на Лиманском направлении, где также захватчики не прекращают атаки.

Ситуация на восточных направлениях фронта: смотрите на карте DeepState

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщал, что наши военные уже контролируют трассу в Донецкой области, соединяющую Горловку и Бахмут.

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По его словам, это позволит в ближайшей перспективе освободить город Бахмут, перед тем его окружив. В общем стало это все возможным благодаря деоккупации Клещеевки.

Что происходит на Херсонщине, в Крыму

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешные удары по тылу противника.

В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев покинуть Крым, если они до сих пор этого не сделали.

Еще раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах,

– написала чиновник.

Важно, что все чаще на полуострове раздаются взрывы. Они являются сигналами для оккупантов, что им следует как можно скорее убираться из Крыма. В частности, 22 сентября ракеты атаковали штаб Черноморского флота России во временно оккупированном Севастополе.