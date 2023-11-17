У врага гораздо больше стволов, – военный рассказал о тактике российских артиллеристов

Россия десятилетиями накапливала ресурсы, готовясь к войне. Ракетные войска и артиллерия – это одна из главных составляющих, на которую враг возлагал основные усилия.

Об этом 24 Каналу сказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Он призвал не недооценивать врага.

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Не надо уменьшать героизм украинских бойцов

Вся доктрина агрессора строилась на массовости. Россия считала, что у нее неограниченный человеческий ресурс рабов, приучавшихся к тому, что каждый должен воевать за имперские амбиции. Концепция артиллерии Советского Союза, в том числе и раньше Украины, имела схожую тактику.

Накрытие квадратами, массовость и безумный расход боеприпасов по нынешним меркам. Вся тактика построена на том, чтобы накрывать неточно,

– сказал Назаренко.

Военных учили квадратный километр делить на 9 частей. Для того чтобы передать цель, достаточно передать квадрат. Туда соответственно открывался огонь батареи, в которую входит 3 – 6 орудий.

Сейчас армия России продолжает использовать такую тактику, несмотря на то, что украинские Силы обороны обладают мощными средствами контрбатарейной борьбы. Аэроразведка обнаруживает вражеские средства, а затем по ним открывается контрбатарейный огонь,

– отметил лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины.

Значительная часть нынешней войны – это артиллерийская и контрбатарейная дуэли. Несмотря на это, не нужно уменьшать героизм украинских бойцов. Это война технологий, разведки, коммуникации, взаимодействия.

"Противник, к сожалению, использует ударные беспилотники и FPV-дроны. Нам нужно быть на шаг впереди, ведь у врага гораздо больше стволов. Даже если они неточные и не качественные. Все это несет угрозу", – добавил Назаренко.

По какому принципу работает российская артиллерия: смотрите видео

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