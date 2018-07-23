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Какая болезнь угрожает женщинам, у которых нет секса

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Какая болезнь угрожает женщинам, у которых нет секса
Какая болезнь угрожает женщинам, у которых нет секса / alev-biz.livejournal.com

Женщинам опасно отказываться от секса, ведь их организм может получить различные осложнения.

В начале прошлого века женщин, которым не хватало интимных отношений, пытались лечить от так называемой истерии. Тогда такое состояние считалось опасным психическим заболеванием, которое нуждалось в специализированной терапии, передает Ukrhealth.

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И через несколько веков ученые выяснили, что женщины страдают не от истерии, а от нехватки интимной близости.

В частности, по словам специалистов из Клиники Майо, женщины, которые не занимаются сексом, могут столкнуться с угрозой атрофии влагалища – уменьшение размеров органа или тканей, что сопровождается упадком их деятельности. При таком расстройстве стенки органа становятся слишком тонкими, влагалище изнашивается.

Завдяки регулярному сексу жінки мають нижчий рівень стресу та знижується ризик атрофії статевого органу

Благодаря регулярному сексу женщины имеют более низкий уровень стресса и снижается риск атрофии полового органа

Основными факторами риска такой атрофии является курение, отсутствие традиционных родов и нехватка сексуальной активности. А все потому, что во время секса возрастает кровоток и делает ткани влагалища более эластичными.

К слову, британские ученые добавляют, что чем больше в жизни женщины оргазмов – тем ниже у нее уровень стресса, который негативно влияет на все функции организма. А занятия сексом во время женского цикла имеют еще и обезболивающее действие.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоровье Медицина Лечение Женское здоровье Секс
Источник: 24 Канал
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