Какая болезнь угрожает женщинам, у которых нет секса

Женщинам опасно отказываться от секса, ведь их организм может получить различные осложнения.

В начале прошлого века женщин, которым не хватало интимных отношений, пытались лечить от так называемой истерии. Тогда такое состояние считалось опасным психическим заболеванием, которое нуждалось в специализированной терапии, передает Ukrhealth.

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И через несколько веков ученые выяснили, что женщины страдают не от истерии, а от нехватки интимной близости.

В частности, по словам специалистов из Клиники Майо, женщины, которые не занимаются сексом, могут столкнуться с угрозой атрофии влагалища – уменьшение размеров органа или тканей, что сопровождается упадком их деятельности. При таком расстройстве стенки органа становятся слишком тонкими, влагалище изнашивается.

Благодаря регулярному сексу женщины имеют более низкий уровень стресса и снижается риск атрофии полового органа

Основными факторами риска такой атрофии является курение, отсутствие традиционных родов и нехватка сексуальной активности. А все потому, что во время секса возрастает кровоток и делает ткани влагалища более эластичными.

К слову, британские ученые добавляют, что чем больше в жизни женщины оргазмов – тем ниже у нее уровень стресса, который негативно влияет на все функции организма. А занятия сексом во время женского цикла имеют еще и обезболивающее действие.

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