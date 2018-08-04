Какая ягода полезна для беременных

Клюква особенно полезна для будущих мам, ведь она содержит много различных важных микроэлементов и витаминов.

В частности, в клюкве витамина C больше, чем в некоторых цитрусовых, передает Мaximum.



Также ягода содержит витамины группы B и такие вещества как бетаин, биофлавоноиды и другие макро- и микроэлементы.

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Врачи сами часто рекомендуют ее есть беременным, ведь клюква содержит довольно много флавоноидов, которые помогают существенно улучшить эластичность сосудов, а это положительно влияет на усвоение витаминов организмом.

Клюква является самой полезной ягодой для беременных



Кроме того, клюкву употребляют в профилактиках заболеваний полости рта, в частности, кариеса и пародонтоза. Ягода существенно уменьшает количество вредных микроорганизмов в полости рта, которые вызывают кариес.

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