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Какая ягода полезна для беременных

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Клюква очень полезна для беременных
Клюква очень полезна для беременных / unsplash.com

Клюква особенно полезна для будущих мам, ведь она содержит много различных важных микроэлементов и витаминов.

В частности, в клюкве витамина C больше, чем в некоторых цитрусовых, передает Мaximum.

Также ягода содержит витамины группы B и такие вещества как бетаин, биофлавоноиды и другие макро- и микроэлементы.

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Врачи сами часто рекомендуют ее есть беременным, ведь клюква содержит довольно много флавоноидов, которые помогают существенно улучшить эластичность сосудов, а это положительно влияет на усвоение витаминов организмом.

Журавлина є найкориснішою ягодою для вагітних

Клюква является самой полезной ягодой для беременных

Кроме того, клюкву употребляют в профилактиках заболеваний полости рта, в частности, кариеса и пародонтоза. Ягода существенно уменьшает количество вредных микроорганизмов в полости рта, которые вызывают кариес.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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