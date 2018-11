Какая опасность от наркоза для ребенка

Родителей часто пугает не сама операция или диагностическая процедура, а необходимость проводиться ее под наркозом. Люди так боятся наркоза, что отказываются от нужных процедур или решают их сделать без анестезии! Так ли страшен наркоз? ‍️Я попросила врача-анестезиолога Анну Лосеву @med_otvet объяснить мне реальные риски наркоза. Зачем нужен наркоз? Для обезболивания, защиты от стресса, обездвижение пациента (напр, при мрт, где любое движение сделает снимки размытыми) во время операции или диагностической манипуляции. Потеря чувствительности во время анестезии вызывается веществами, воздействующими на мозг. Какие есть виды наркоза? 1️⃣Ингаляционный-вдыхание газа через лицевую маску. 2️⃣Эндотрахеальный: пациент спит, не чувствует боли, не слышит и сам не дышит, а дышит за него аппарат ИВЛ через трубку в трахее. 3️⃣Внутривенный: сон, обезболивание и расслабление мышц достигается введением препаратов через вену. Что используется у детей? 80% случаев-ингаляционный наркоз. Наиболее распространенный препарат-севоран. Если с большими операциями все более-менее очевидно для родителей, то «маленькие» вмешательства под наркозом вызывают сомнения (например, лечение зубов или обрезание). А что на самом деле? Препарат НЕ ВЛИЯЕТ негативно на сердце, наоборот, Севоран защищает сердце от последствий гипоксии. Он НЕ ПОВРЕДИТ печень (почти не проходит через печень, выводится легкими). Он НЕ ВЛИЯЕТ на функцию почек у лиц без почечной недостаточности (а при почечной недостаточности он ограничен в применении). По исследованиям, ЕДИНИЧНЫЕ процедуры в условиях анестезии севораном НЕ ОКАЗЫВАЮТ негативного влияния на мозг. Однако, длительное или повторное применение севорана у детей младше 3 лет может приводит к поведенческим проблемам и нарушению обучения. Частота побочных эффектов- в карусели При принятии решения о виде анестезии взвешиваются все факторы.Для севорана его преимущества обычно превышают риски, поэтому он является препаратом выбора. О других препаратах- в карусели. ‍️Анестезиологи не рекомендуют откладывать лечение из-за необходимости анестезии Севораном, если это необходимо с медицинской точки зрения. ‍♀️А вы-боитесь? Литература ️

