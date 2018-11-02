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      Какая опасность от наркоза для ребенка

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      Опасен ли наркоз для ребенка
      Опасен ли наркоз для ребенка / Фото из открытых источников

      Даже взрослые люди боятся наркоза, поэтому часто отказываются от необходимых процедур или решают их делать без анестезии. А что, если дело касается ребенка?! Ведь родителей часто пугает не сама операция или диагностическая процедура, а необходимость проводиться ее под наркозом. А на самом ли деле наркоз является таким страшным?

      Об этом пишет педиатр и неонатолог Анна Левадная в своем Instagram. В частности, чтобы разобраться в ситуации, она спросила врача-анестезиолога Анну Лосеву.

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      Как объяснила специалист, наркоз, прежде всего, является необходимым для обезболивания, защиты от стресса, обездвиживания пациента (к примеру, во время процедур МРТ, где любое движение сделает снимки размытыми) во время операции или диагностической манипуляции.

      В то же время она добавляет, что потеря чувствительности во время анестезии вызывается веществами, влияющими на мозг.

      Также врач рассказала, что во время лечения или обследования детей в 80 случаях используют ингаляционный наркоз (вдыхание газа через лицевую маску), а наиболее распространенным препаратом является "Севоран".

      Если с большими операциями все более или менее очевидно для родителей, то "маленькое" вмешательство под наркозом вызывает сомнение (например, лечение зубов или обрезание). А на самом деле этот препарат не влияет негативно на сердце, наоборот, "Севоран" защищает сердце от последствий гипоксии. Также он не повредит печень (почти не проходит через печень, выводится легкими). Еще это средство не влияет на функцию почек у лиц без почечной недостаточности (а при почечной недостаточности он ограничен в применении). Согласно исследованиям, единичные процедуры в условиях анестезии "Севораном" не оказывают негативного влияния на мозг. Однако, длительное или повторное применение "Севорана" в возрасте до 3 лет может приводить к поведенческим проблемам и нарушению обучения,
      – объясняет анестезиолог.

      Также специалист обнародовала перечень побочных эффектов после принятия "Севорану". это:

      – тошнота и рвота (18–25%);

      – гипотензия (4–11%);

      – возбуждение (7–15%);

      – бронхообструкция, апноэ (временной приостановке дыхательных движений) / кашель (2–8%);

      – сонливость (9%);

      – дрожание (6%);

      – головокружение (4%);

      – лихорадка (1%).

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      Севоран, наркоз, діти, лікування,
      После таких симптомов в следствии наркоза необходимо обращаться к врачу 

      "При принятии решения о виде анестезии решаются все факторы. Для "Севорану" его преимущества обычно превышают риски, поэтому он является препаратом выбора. Анестезиологи не рекомендуют откладывать лечение из-за необходимости анестезии "Севораном", если это необходимо с медицинской точки зрения", – подытожила Анна Лосева.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Родителей часто пугает не сама операция или диагностическая процедура, а необходимость проводиться ее под наркозом. Люди так боятся наркоза, что отказываются от нужных процедур или решают их сделать без анестезии! Так ли страшен наркоз? ‍️Я попросила врача-анестезиолога Анну Лосеву @med_otvet объяснить мне реальные риски наркоза. Зачем нужен наркоз? Для обезболивания, защиты от стресса, обездвижение пациента (напр, при мрт, где любое движение сделает снимки размытыми) во время операции или диагностической манипуляции. Потеря чувствительности во время анестезии вызывается веществами, воздействующими на мозг. Какие есть виды наркоза? 1️⃣Ингаляционный-вдыхание газа через лицевую маску. 2️⃣Эндотрахеальный: пациент спит, не чувствует боли, не слышит и сам не дышит, а дышит за него аппарат ИВЛ через трубку в трахее. 3️⃣Внутривенный: сон, обезболивание и расслабление мышц достигается введением препаратов через вену. Что используется у детей? 80% случаев-ингаляционный наркоз. Наиболее распространенный препарат-севоран. Если с большими операциями все более-менее очевидно для родителей, то «маленькие» вмешательства под наркозом вызывают сомнения (например, лечение зубов или обрезание). А что на самом деле? Препарат НЕ ВЛИЯЕТ негативно на сердце, наоборот, Севоран защищает сердце от последствий гипоксии. Он НЕ ПОВРЕДИТ печень (почти не проходит через печень, выводится легкими). Он НЕ ВЛИЯЕТ на функцию почек у лиц без почечной недостаточности (а при почечной недостаточности он ограничен в применении). По исследованиям, ЕДИНИЧНЫЕ процедуры в условиях анестезии севораном НЕ ОКАЗЫВАЮТ негативного влияния на мозг. Однако, длительное или повторное применение севорана у детей младше 3 лет может приводит к поведенческим проблемам и нарушению обучения. Частота побочных эффектов- в карусели При принятии решения о виде анестезии взвешиваются все факторы.Для севорана его преимущества обычно превышают риски, поэтому он является препаратом выбора. О других препаратах- в карусели. ‍️Анестезиологи не рекомендуют откладывать лечение из-за необходимости анестезии Севораном, если это необходимо с медицинской точки зрения. ‍♀️А вы-боитесь? Литература ️

      A post shared by Левадная Анна Викторовна (@doctor_annamama) on

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      Теги: Здоровая жизнь Здоровье Дети Дети и несовершеннолетние Медицина Лечение
      Источник: 24 канал
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