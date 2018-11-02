Какая опасность от наркоза для ребенка

Даже взрослые люди боятся наркоза, поэтому часто отказываются от необходимых процедур или решают их делать без анестезии. А что, если дело касается ребенка?! Ведь родителей часто пугает не сама операция или диагностическая процедура, а необходимость проводиться ее под наркозом. А на самом ли деле наркоз является таким страшным?

Об этом пишет педиатр и неонатолог Анна Левадная в своем Instagram. В частности, чтобы разобраться в ситуации, она спросила врача-анестезиолога Анну Лосеву.

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Как объяснила специалист, наркоз, прежде всего, является необходимым для обезболивания, защиты от стресса, обездвиживания пациента (к примеру, во время процедур МРТ, где любое движение сделает снимки размытыми) во время операции или диагностической манипуляции.

В то же время она добавляет, что потеря чувствительности во время анестезии вызывается веществами, влияющими на мозг.

Также врач рассказала, что во время лечения или обследования детей в 80 случаях используют ингаляционный наркоз (вдыхание газа через лицевую маску), а наиболее распространенным препаратом является "Севоран".

Если с большими операциями все более или менее очевидно для родителей, то "маленькое" вмешательство под наркозом вызывает сомнение (например, лечение зубов или обрезание). А на самом деле этот препарат не влияет негативно на сердце, наоборот, "Севоран" защищает сердце от последствий гипоксии. Также он не повредит печень (почти не проходит через печень, выводится легкими). Еще это средство не влияет на функцию почек у лиц без почечной недостаточности (а при почечной недостаточности он ограничен в применении). Согласно исследованиям, единичные процедуры в условиях анестезии "Севораном" не оказывают негативного влияния на мозг. Однако, длительное или повторное применение "Севорана" в возрасте до 3 лет может приводить к поведенческим проблемам и нарушению обучения,

– объясняет анестезиолог.

Также специалист обнародовала перечень побочных эффектов после принятия "Севорану". это:

– тошнота и рвота (18–25%);

– гипотензия (4–11%);

– возбуждение (7–15%);

– бронхообструкция, апноэ (временной приостановке дыхательных движений) / кашель (2–8%);

– сонливость (9%);

– дрожание (6%);

– головокружение (4%);

– лихорадка (1%).

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После таких симптомов в следствии наркоза необходимо обращаться к врачу

"При принятии решения о виде анестезии решаются все факторы. Для "Севорану" его преимущества обычно превышают риски, поэтому он является препаратом выбора. Анестезиологи не рекомендуют откладывать лечение из-за необходимости анестезии "Севораном", если это необходимо с медицинской точки зрения", – подытожила Анна Лосева.