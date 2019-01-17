Какая польза от молочных продуктов и нужно ли взрослым пить молоко

Молочные продукты разделяются на, собственно, на молочные и кисломолочные. И первые, и вторые являются полезными для организма.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Medicover, кандидат медицинских наук Кристина Квит.

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Лактоза – это один из важнейших нутриентов для ребенка раннего возраста. Для первых месяцев жизни лактоза является основным источником энергии, обеспечивая 40-45% суточных потребностей. В грудном молоке содержание лактозы составляет – 6-7 грамм на 100 мл. В коровьем молоке – 4,5-5 грамм на 100 мл.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “Молоко содержит минимально необходимый организму набор минеральных солей, а именно: соединения фосфора, кальция, магния, натрия, железа, калия, а также солей лимонной, соляной и других кислот. Магний, фосфор и, главным образом, кальций входят в состав костной и зубной тканей. Магний к тому же влияет на работу сердечной мышцы, а фосфор входит в состав клеток головного мозга и нервной ткани в целом”.

Ни один пищевой продукт не пополняет организм кальцием и фосфором так, как молоко и молочные продукты. Кроме этого, в молоке содержится большой запас витаминов А, В1, В12. Существуют определенные мифы о присутствии большого количества витамина D в молоке. К сожалению, коровье молоко не является продуктом с самым высоким содержанием этого витамина.

Следовательно, при недостаточности его в организме, подтвержденной анализом крови, не стоит увеличивать долю в рационе именно коровьего молока. Зато козье и соевое в этом случае намного лучше. Также, витамин D в достаточном количестве можно получить из сыров Чеддер, Гауда, Эдам, Пармезан и из сыров с плесенью, а также из протеиновых приложений на основе молока.

В общем, при диагностированной недостаточности кальция или витамина D следует помнить, что их обмен и усвоение в организме взаимосвязано, и употребление только одного из них может не дать существенного эффекта.

Среди кисломолочных продуктов чрезвычайно полезным является кефир. Он содержит грандиозную базу лактобактерий и других микроорганизмов, большинство из которых входит в состав пробиотиков. А в производстве ряженки используют Streptococcus thermophilus, который поглощает и перерабатывает лактозу, поэтому применяется при лактазной недостаточности. Эта грамположительная бактерия обладает подкисляющим действием и способна остановить брожение в кишечнике, обеспечивая бактерицидный эффект в отношении патогенных микроорганизмов.

Молоко является полезным для организма человека

Творог также имеет пробиотическую активность, а еще мочегонный эффект, что очень помогает в условиях стресса. Он также содержит очень ценные для организма витамины В1, В2, РР, С, и кальций. Относительно йогуртов, то они бывают разными. Есть йогурты с лактобактериями, есть с бифидо-, есть со спорами бактерий, которые имеют очищающий эффект для кишечника и помогают ему самостоятельно восстанавливать микрофлору. Важно не ошибиться с выбором нужного вида йогурта, потому что не все бактерии одинаково полезны.

Врач-гастроэнтеролог Кристина Квит “А бесконтрольное употребление определенного вида бактерий может привести к усилению гиперреактивности кишечника. Поэтому употребляйте не более 500 грамм йогурта в день, время от времени делая перерывы. Предпочтение отдавайте йогуртам собственного приготовления или же без содержания красителей и консервантов”.

Про непереносимость лактозы и кому молоко может навредить – читайте в материале.

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