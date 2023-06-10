Будут нарастать с каждым днем: с какими ракетами у россиян уже начались серьезные проблемы
Россия использовала многие ракеты против Украины, однако она сумела наладить производство новых. То есть враг сохраняет некоторый ракетный потенциал.
Россия будет регулярно обстреливать Украину до завершения этой войны. Об этом в интервью 24 Канала заявил военный эксперт и аналитик Петр Черник.
Смотрите также Летучая смерть: что известно о крылатых ракетах Х-101, которыми Россия снова обстреляла Украину
Сколько оккупанты могут производить ракет
По словам Петра Черника, россияне могут производить от 40 до 60 ракет Х-101 и 3М14 "Калибр" дальнего радиуса действия (от 2,5 до 5 тысяч километров).
Кроме этого, в России поставили на конвейер ракеты ближне-среднего радиуса: Х-31, которая может поражать цели до 110 километров, а также Х-59, которая может наносить поражения до 290 километров.
Однако в России быстро изнашиваются ракетоносители, которые эти ракеты могут выпускать.
Здесь есть один очень серьезный нюанс в части ракет воздушного базирования. Х-101 и Х-55 или Х-555 наиболее часто применяются. Это ее сочетание с ракетоносителем. Вот здесь у россиян начались проблемы, и они будут нарастать с каждым днем. Почему? Самый юный Ту-95МС – 1994 года производства. Каждый час пребывания в воздухе изнашивает все его узлы и агрегаты. И придет точка, что они будут изношены до нуля,
– считает Черник.
В России изнашиваются ракетоносцы: поможет ли это Украине
Военный убежден, что производить новые самолеты Ту россияне не смогут, разве что изредка Ту-160.
Производить такую технику они не могут и не смогут. Максимум – это в единичных вариантах Ту-160, которых совокупно 13 единиц. Но они ужасно проблемны в части обслуживания двигателей. Ракетоноситель Ту-22М3, несущий самую тяжелую и серьезную ракету Х-22, которая также двигается к завершению, и их они строить не смогут, самый молодой также в 1993 году,
– сказал он.
Однако он заметил, что ракетная угроза остается и ее следует понимать. Он отметил, что некоторый ракетный потенциал у врага сохраняется и отменить его, к сожалению, нельзя. И хотя ударная философия применения ракетоносцев будет двигаться к упадку, к сожалению, это не будет так быстро, как хотелось бы.
Россия снова обстреляла Украину ракетами и дронами
- В ночь на 10 июня российские захватчики нанесли удар по одному из оперативных аэродромов в Полтавской области ракетами "Искандер". Кроме того, оккупанты атаковали Одесскую и Харьковскую область "Шахедами" и ракетами наземного базирования.
- К сожалению, в результате атаки погибли три человека. Среди жертв – женщина из Бахмута, которая переехала в Одессу, чтобы спастись от войны.