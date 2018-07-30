19:28
30 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
28°C 20°C
  • вторник
    29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Новая любовь Путина. Звездная миссия робота РФ
Вєсті Кремля
18:55, сегодня
Вести.UA. Жир. Украинский прототип Тэтчер. Телефонный хулиган Ляшко
Вєсті.UA
18:25, 28 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Какие бактерии живут в холодильнике: неожиданные факты

34 Читати новину українською
Какие бактерии живут в холодильнике
Какие бактерии живут в холодильнике / mag.oir.kg

В некоторых отделениях холодильника может содержаться большое количество болезнетворных микроорганизмов. И самым благоприятным местом для их нахождения являются ящики для овощей и фруктов.

Об этом заявили специалисты компании "Microban Europe", которые провели соответствующее исследование, передает Zdorovia.

По их словам, холодильники опасны для здоровья из-за микроорганизмов, которые там могут жить и размножаться.

Читайте также: Специалисты назвали самые вредные сладости для здоровья

В частности, специалисты исследовали 30 холодильников с технологией No Frost, которая не требует размораживания морозильной камеры. Из-за этого люди редко моют такие холодильники внутри.

В результате, в ящиках для фруктов и овощей было выявлено в среднем почти 78 тысяч колониеобразующих единиц бактерий на 1 квадратный сантиметр. В некоторых случаях эта цифра достигала невероятных 129 тысяч бактерий на 1 квадратный сантиметр.

В ящиках были обнаружены кишечная палочка, сальмонелла и листерия, которая является возбудителем листериоза (инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, септическими явлениями, абортами и тому подобное).

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Инфекция Здоровая жизнь Здоровье Здоровое питание
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
 5 апреля , 11:00
Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
 6 апреля , 13:00
Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
 12 марта , 18:52
Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
13 января , 19:06
Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
 23 октября 2017 , 20:00
Ломаченко - Ригондо: результат боя
 10 декабря 2017 , 06:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук