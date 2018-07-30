Какие бактерии живут в холодильнике: неожиданные факты

В некоторых отделениях холодильника может содержаться большое количество болезнетворных микроорганизмов. И самым благоприятным местом для их нахождения являются ящики для овощей и фруктов.

Об этом заявили специалисты компании "Microban Europe", которые провели соответствующее исследование, передает Zdorovia.

По их словам, холодильники опасны для здоровья из-за микроорганизмов, которые там могут жить и размножаться.

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В частности, специалисты исследовали 30 холодильников с технологией No Frost, которая не требует размораживания морозильной камеры. Из-за этого люди редко моют такие холодильники внутри.

В результате, в ящиках для фруктов и овощей было выявлено в среднем почти 78 тысяч колониеобразующих единиц бактерий на 1 квадратный сантиметр. В некоторых случаях эта цифра достигала невероятных 129 тысяч бактерий на 1 квадратный сантиметр.

В ящиках были обнаружены кишечная палочка, сальмонелла и листерия, которая является возбудителем листериоза (инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, септическими явлениями, абортами и тому подобное).

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